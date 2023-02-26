Тем временем иранская сторона расширяет железнодорожные маршруты до порта Чабахар. Таким образом, протяженность торгового пути между странами может составить всего лишь 3000 километров. Это значительно облегчит товарооборот между Ираном и Россией и сделает удобней торговлю с Индией. В таком случае все маршруты будут идти в обход Европейского Союза, а его санкции не будут оказывать на Россию абсолютно никакого влияния.