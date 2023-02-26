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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

США напугали дноуглубительные работы в реке Дон в Ростовской области

26 февраля 2023, 09:26
Фото: wikipedia.org
Волго-Донской канал
Власти США подозревают, что дноуглубительные работы в реке Дон в Ростовской области направлены на создание нового торгового пути, связывающего Россию и Иран, пишет «Проект SFERA».

Аналитики сообщают о дноуглубительных работах, которые начали на Волго-Донском канале. По мнению американских экспертов, канал могут сделать новым торговым маршрутом, который позволит России обойти наложенные Западом санкции.

Дело в том, что Волго-Донской канал может связать Россию и Иран, сократив расстояние в тысячи километров между ними. На северном конце канала находится Азовском море, к которому примыкает Крым. Также поблизости находится порт Мариуполь и устье реки Дон.

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Тем временем иранская сторона расширяет железнодорожные маршруты до порта Чабахар. Таким образом, протяженность торгового пути между странами может составить всего лишь 3000 километров. Это значительно облегчит товарооборот между Ираном и Россией и сделает удобней торговлю с Индией. В таком случае все маршруты будут идти в обход Европейского Союза, а его санкции не будут оказывать на Россию абсолютно никакого влияния.

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#Виктория Прутковская#Международные отношения#Политика#Новости#Ростовская область#Владимир Путин#Санкции
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