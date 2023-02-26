Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Аналитики сообщают о дноуглубительных работах, которые начали на Волго-Донском канале. По мнению американских экспертов, канал могут сделать новым торговым маршрутом, который позволит России обойти наложенные Западом санкции.
Дело в том, что Волго-Донской канал может связать Россию и Иран, сократив расстояние в тысячи километров между ними. На северном конце канала находится Азовском море, к которому примыкает Крым. Также поблизости находится порт Мариуполь и устье реки Дон.
Тем временем иранская сторона расширяет железнодорожные маршруты до порта Чабахар. Таким образом, протяженность торгового пути между странами может составить всего лишь 3000 километров. Это значительно облегчит товарооборот между Ираном и Россией и сделает удобней торговлю с Индией. В таком случае все маршруты будут идти в обход Европейского Союза, а его санкции не будут оказывать на Россию абсолютно никакого влияния.
Ранее Владимир Путин рассказал, как санкции Запада навредили экономике России.