Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
В ночное время 16-летний парень сел за руль Ford Focus и поехал кататься с друзьями. На улице Каскадной он не смог справиться с управлением, из-за чего машина вылетела с дороги.
За пределами проезжей части автомобиль врезался в дерево и опрокинулся. Жертвой аварии стал 16-летний пассажир.
В больницу с травмами доставили водителя и троих его знакомых в возрасте 15 и 16 лет. О их состоянии информации нет.
В данный момент полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Вместе с этим проверку проводит региональная прокуратура.