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Posted Сегодня, 10:01

Published Сегодня, 10:01

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Стали известны подробности смертельного ДТП с подростками в Ростове-на-Дону

26 февраля 2023, 10:01
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону группа подростков на автомобиле попала в аварию, что привело к гибели одного из них, сообщили в УГИБДД по региону.
Сюжет
Дтп

В ночное время 16-летний парень сел за руль Ford Focus и поехал кататься с друзьями. На улице Каскадной он не смог справиться с управлением, из-за чего машина вылетела с дороги.

За пределами проезжей части автомобиль врезался в дерево и опрокинулся. Жертвой аварии стал 16-летний пассажир.

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В больницу с травмами доставили водителя и троих его знакомых в возрасте 15 и 16 лет. О их состоянии информации нет.

В данный момент полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Вместе с этим проверку проводит региональная прокуратура.

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#Дтп#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Илья Протвинов
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