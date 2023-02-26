В России подходит к концу празднование Масленицы. Эксперты решили подсчитать, сколько зарабатывают в каждом из регионов пекари блинов. Выяснилось, что в Ростовской области доля таких вакансий достигла 2% от их общего количества в России. Средняя зарплата пекарей блинов в регионе составляет 30,5 тысячи рублей в месяц. Это на 12,4 тысячи меньше от средней по России.