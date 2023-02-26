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Posted Сегодня, 06:55

Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:57

Updated Сегодня, 06:57

Стало известно, сколько зарабатывают пекари блинов в Ростовской области

26 февраля 2023, 06:55
Фото: 1MI
Средняя зарплата пекарей блинов в Ростовской области составляет 30,5 тысяч рублей, сообщили аналитики hh.ru.

В России подходит к концу празднование Масленицы. Эксперты решили подсчитать, сколько зарабатывают в каждом из регионов пекари блинов. Выяснилось, что в Ростовской области доля таких вакансий достигла 2% от их общего количества в России. Средняя зарплата пекарей блинов в регионе составляет 30,5 тысячи рублей в месяц. Это на 12,4 тысячи меньше от средней по России.

Больше всего пекарям блинов платят в Москве — 58,8 тысячи рублей в месяц. Самые скромные доходы в этой сфере в республике Башкортостан — 24,6 тысячи рублей.

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Среди главных требований от работодателей к пекарям — опыт работы, наличие санитарной книжки и знание оригинальных рецептов.

Ранее Ростовстат подсчитал стоимость блинов на Масленицу.

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#Алина Заярная#Новости#Ростовская область
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