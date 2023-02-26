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Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Уголовное дело завели из-за смертельной аварии со школьниками в Ростове-на-Дону

26 февраля 2023, 10:17
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело после смертельной аварии с подростками, сообщили в УСКР по региону.
Сюжет
Дтп

Ночью 16-летний парень за рулем Ford Focus катался с друзьями по улице Каскадной. У него не получилось справиться с управлением, из-за чего машина протаранила дерево.

В ДТП погиб 16-летний пассажир, в больницу с травмами доставили водителя и троих его друзей. Им от 15 до 16 лет. 

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Дело возбудили по факту нарушения ПДД человеком без прав. Максимальное наказание составляет 12 лет заключения.

«Следователи провели осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы произошедшего, назначены необходимые для следствия экспертизы. Также проводятся следственные действия», — сказано в сообщении.

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