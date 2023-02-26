Жуткое ДТП с участием пяти подростков произошло в Ростове на Каскадной улице в ночь на 26 февраля. 15-летний школьник без прав ехал за рулем Ford Focus, однако не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и затормозила, лишь ударившись о дерево.