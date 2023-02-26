rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

В груду металла превратилась иномарка, на которой разбились подростки в Ростове

26 февраля 2023, 09:01
Фото: ГИБДД России по Ростовской области

В Сети разлетелось видео с страшной аварии в Ростове с пятью подростками

В груду покорёженного металла превратилась иномарка, на которой разбились пятеро подростков в Ростове, видео с места происшествия опубликовало ГИБДД России по региону.
Сюжет
Дтп

Жуткое ДТП с участием пяти подростков произошло в Ростове на Каскадной улице в ночь на 26 февраля. 15-летний школьник без прав ехал за рулем Ford Focus, однако не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и затормозила, лишь ударившись о дерево.

Удар был настолько сильным, что авто превратилось буквально в груду металла.

Видео: ГИБДД России по Ростовской области
Разбившиеся в Новочеркасске подростки вели стрим из авто во время смертельного ДТП
Узнать подробнее

В результате происшествия один 16-летний пассажир погиб. С тяжелыми травмами в больницу госпитализированы водитель, два 16-летних пассажира и одна 15-летняя пассажирка.

Полицейские устанавливают все обстоятельства трагического инцидента.

Ранее один подросток погиб и двое пострадали после опрокидывания авто в Новочеркасске.

Читайте также:
Один подросток погиб и двое пострадали после опрокидывания авто в НовочеркасскеОдин подросток погиб, четверо пострадали в ДТП в Ростове 26 февраляПолиция в Ростове ищет водителя, сбившего 11-летнего мальчика 27 ноября
#Алина Заярная#Дтп#Страшное ДТП#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов-на-Дону#Происшествия#Дорога#Дети#Видео
Подпишитесь
Один подросток погиб, четверо пострадали в ДТП в Ростове 26 февраля
Сегодня, 08:30
США напугали дноуглубительные работы в реке Дон в Ростовской области
Сегодня, 09:26
МВД в Ростовской области потратит более 10 млн руб на пропагандистские радиопрограммы
Вчера, 17:40
Мать в Ростовской области заставила дочь чистить зубы водой из унитаза из-за матов
Сегодня, 09:49
Экс-начальник штаба ЮВО в Ростове Теплинский попал под санкции Евросоюза с 25 февраля
Сегодня, 07:15
Певица Елена Ваенга все-таки выступит в Ростове, однако справку так и не показала
Сегодня, 07:44