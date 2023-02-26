Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Жуткое ДТП с участием пяти подростков произошло в Ростове на Каскадной улице в ночь на 26 февраля. 15-летний школьник без прав ехал за рулем Ford Focus, однако не справился с управлением. Машина вылетела с проезжей части и затормозила, лишь ударившись о дерево.
Удар был настолько сильным, что авто превратилось буквально в груду металла.
В результате происшествия один 16-летний пассажир погиб. С тяжелыми травмами в больницу госпитализированы водитель, два 16-летних пассажира и одна 15-летняя пассажирка.
Полицейские устанавливают все обстоятельства трагического инцидента.
Ранее один подросток погиб и двое пострадали после опрокидывания авто в Новочеркасске.