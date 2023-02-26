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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

В Ростове-на-Дону ресторан начало уносить по реке Дон днем 26 февраля

26 февраля 2023, 12:09
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону от берега оторвался ресторан «Понтон» и его начало уносить по реке, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, находящийся на воде комплекс оторвался от берега днем 26 февраля. В результате он поплыл по течению.

«Через некоторое время его вернули на место. Подоспевший буксир справился с задачей за считанные минуты», — написали позже ростовчане.

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Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

«И никакого тебе сплава по Дону», — пошутили пользователи в комментариях.

Ранее в центре Ростова выставили на продажу ресторан «Чайхона № 1» за 105 млн рублей. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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