Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
По их словам, находящийся на воде комплекс оторвался от берега днем 26 февраля. В результате он поплыл по течению.
«Через некоторое время его вернули на место. Подоспевший буксир справился с задачей за считанные минуты», — написали позже ростовчане.
Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
«И никакого тебе сплава по Дону», — пошутили пользователи в комментариях.
Ранее в центре Ростова выставили на продажу ресторан «Чайхона № 1» за 105 млн рублей. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.