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Published Сегодня, 14:24

Modified Сегодня, 14:59

Updated Сегодня, 14:59

В Ростове на рынке «Темерник» семье с детьми угрожала парковочная мафия

26 февраля 2023, 14:24
Фото: Яндекс.Карты.
В Ростове семья с детьми подверглась угрозам «парковочной мафии», вымогающей деньги за место на бесплатной стоянке, об этом изданию RostovGazeta рассказал местный житель Дмитрий.

В воскресенье, 26 февраля, Дмитрий отправился на вещевой рынок «Белый Темерник» в Первомайском районе Ростова, расположенный в границах улиц Лелюшенко и 2-й Масштабной, на шопинг для покупки детской одежды.

Ростовчанин рассказал, что он припарковался на бесплатной стоянке перед рынком на улице Лелюшенко, которая и на Яндекс. Картах отмечена как бесплатная неохраняемая парковка. Когда Дмитрий, его супруга и двое детей покинули салон автомобиля, перед ними возник молодой мужчина возрастом около 30 лет, который потребовал заплатить за стоянку 100 рублей.

«Я удивился и спросил — разве стоянка стала платной, он ответил, что вся стоянка теперь платная. Чтобы не попасть на мошенников, я попросил предоставить документы, на что он ответил, ошарашив меня, что они бандиты, и теперь они „держат“ эту стоянку», — рассказал ростовчанин.

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Дмитрий сообщил, что отказался платить, и тогда неизвестный начал угрожать ему и его семье, сообщив, что с автомобилем может произойти, что угодно, за время отсутствия водителя. После словесной перепалки Дмитрий и его семья покинули парковку, по возвращению заметив, что машина цела, а неизвестный вымогатель продолжает подходить к другим водителям, взимая с них плату за бесплатную стоянку.

«Один вопрос: неужели правоохранительные органы и руководство города позволит городу Ростов-на-Дону опуститься обратно в 90-е? Если они об этом не знают, то должны узнать, как можно скорее!», — обратился к редакции ростовчанин, добавив, что не чувствует себя безопасно на парковке, а потому планирует приобрести средства самозащиты для следующего визита на «Белый Темерник».

Напомним, в мае прошлого года директор рынка «Темерник» в Ростове-на-Дону Шамиль Карабашев в беседе с прокурором города Олегом Фрикелем заявил, что парковку перед рынком заняла «парковочная мафия», которая уже более 10 лет вымогает деньги у водителей.

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