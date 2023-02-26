Дмитрий сообщил, что отказался платить, и тогда неизвестный начал угрожать ему и его семье, сообщив, что с автомобилем может произойти, что угодно, за время отсутствия водителя. После словесной перепалки Дмитрий и его семья покинули парковку, по возвращению заметив, что машина цела, а неизвестный вымогатель продолжает подходить к другим водителям, взимая с них плату за бесплатную стоянку.