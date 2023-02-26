Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
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Updated Сегодня, 15:54
Во вторник, 21 февраля, ФКП «Российская государственная цирковая компания» разместило заявку для поиска подрядчика, который разработает проект для проведения работ по сохранению памятника ОКН областного значения — здания Государственного цирка на пересечении проспекта Буденновского с улицей Максима Горького.
Само здание было построено более 65 лет назад про проекту архитекторов Петрова и Барулина. Здание рассчитано на проведение представлений с 1490 зрителями, и долгое время носило титул самого большого цирка Европы. На фасаде цирка можно заметить множество украшений и скульптуры акробатов, что делает здание уникальным памятником архитектуры, нуждающимся в защите и реставрации. На разработку проекта выделили 87 миллионов рублей.
Подрядчики могут подать заявку на участие до 7 марта, победителя объявят через два дня. На все работы, включая получения согласования проекта в органе охраны ОКН, выделили 360 дней с момента подписания договора.
Ранее стало известно, что проект капремонта филармонии обойдется в 14,2 миллиона рублей.