Само здание было построено более 65 лет назад про проекту архитекторов Петрова и Барулина. Здание рассчитано на проведение представлений с 1490 зрителями, и долгое время носило титул самого большого цирка Европы. На фасаде цирка можно заметить множество украшений и скульптуры акробатов, что делает здание уникальным памятником архитектуры, нуждающимся в защите и реставрации. На разработку проекта выделили 87 миллионов рублей.