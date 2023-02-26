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Published Сегодня, 15:52

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В Ростове подготовят проект для сохранения здания цирка за 87 млн рублей

26 февраля 2023, 15:52
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове-на-Дону начали поиски подрядчика, который подготовит проектную документацию для работ по сохранению здания Государственного цирка на проспекте Буденновском, сведения об этом появились на портале госзакупки.

Во вторник, 21 февраля, ФКП «Российская государственная цирковая компания» разместило заявку для поиска подрядчика, который разработает проект для проведения работ по сохранению памятника ОКН областного значения — здания Государственного цирка на пересечении проспекта Буденновского с улицей Максима Горького.

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Само здание было построено более 65 лет назад про проекту архитекторов Петрова и Барулина. Здание рассчитано на проведение представлений с 1490 зрителями, и долгое время носило титул самого большого цирка Европы. На фасаде цирка можно заметить множество украшений и скульптуры акробатов, что делает здание уникальным памятником архитектуры, нуждающимся в защите и реставрации. На разработку проекта выделили 87 миллионов рублей.

Подрядчики могут подать заявку на участие до 7 марта, победителя объявят через два дня. На все работы, включая получения согласования проекта в органе охраны ОКН, выделили 360 дней с момента подписания договора.

Ранее стало известно, что проект капремонта филармонии обойдется в 14,2 миллиона рублей.

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