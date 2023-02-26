В пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что в ночь на воскресенье подростки решили прокатиться на автомобиле Ford Focus. За рулем находился их 15-летний товарищ, который еще не получил права. Пятеро подростков ехали по улице Каскадной, когда водитель потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево. В завершении Ford опрокинулся.