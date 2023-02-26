Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
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Updated Сегодня, 17:34
В ночь на воскресенье, 26 февраля, в Первомайском районе Ростова-на-Дону произошла авария, унесшая жизнь подростка, в ней пострадали еще четыре несовершеннолетних.
В пресс-службе Госавтоинспекции Ростовской области сообщили, что в ночь на воскресенье подростки решили прокатиться на автомобиле Ford Focus. За рулем находился их 15-летний товарищ, который еще не получил права. Пятеро подростков ехали по улице Каскадной, когда водитель потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево. В завершении Ford опрокинулся.
В результате аварии погиб 16-летний пассажир, водитель, еще двое 16-летних юношей и 15-летняя девочка были госпитализированы с тяжелыми травмами.
В прокуратуре сообщили, что начали проверку соблюдения законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения, а следователи начали расследование уголовного дела.
В своем Telegram-канале политолог Игорь Скурлатов объявил, что украинский президент Владимир Зеленский якобы планирует начать битву за Ростов-на-Дону.
По словам политолога, Зеленский уже сделал анонс боя за Крымский полуостров, предположительно, в зону его политических притязаний могут войти также Белгород и Ростов-на-Дону.
Тем временем, несмотря на желания президента Украины, российские военные ведут успешное продвижение в ДНР, и не последнюю роль в этом процессе играла ЧВК «Вагнер».
Ростовчанин пожаловался, что в воскресенье, 26 февраля, он и его семья подверглись угрозам со стороны «парковочной мафии».
Горожанин приехал на рынок «Белый Темерник» со своими близкими для покупки детской одежды, где столкнулся с неизвестным мужчиной, потребовавшим 100 рублей за парковку на бесплатной стоянке.
Неизвестный легко признался, что его деятельность незаконна, сам себя назвал бандитом, который «держит» стоянку вместе со своими подельниками. После того как ростовчанин отказался платить вымогателю, последовали угрозы в адрес его самого и его имущества.
Местный житель просит правоохранительные органы Ростова обратить внимание на инцидент и решить проблему с вымогательством средств на парковке, поскольку считает деятельность неизвестных незаконной и опасной.
«Один вопрос: неужели правоохранительные органы и руководство города позволит городу Ростов-на-Дону опуститься обратно в 90-е?», — спросил ростовчанин Дмитрий в своем обращении к RostovGazeta.