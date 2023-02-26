Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
В воскресенье, 26 февраля, сообщество «Это Ростов» стало получать снимки и видеозаписи очевидцев, которые сообщили о необычном скоплении молодежи перед торговым центром «Горизонт» на проспекте Михаила Нагибина.
Ростовчане и гости города стали сообщать о том, что на парковке перед ТЦ собрались подростки, «гопники» и якобы представители «ЧВК Редан»[прим. редакции — стихийное молодежное движение, возникшее как часть анимешной субкультуры], которые известны драками с применением перцовых баллончиков.
Цель сбора молодежи осталась неизвестна, однако очевидцы сообщают, что дети разбежались, едва к месту событий приехали наряды полиции.
Сейчас полиция оцепила торговый центр, который продолжает работать в штатном режиме.
Информация о произошедшем уточняется.
«Просьба школам организовать субботники, чтобы они[прим. редакции — подростки] могли свою дурь потратить, убирая мусор!», — попросили горожане.
«У ПДН работы прибавилось», — заметили ростовчане.
Ранее глава МВД Ростова сообщил о снижении уровня детской преступности.