Ростовчане и гости города стали сообщать о том, что на парковке перед ТЦ собрались подростки, «гопники» и якобы представители «ЧВК Редан»[прим. редакции — стихийное молодежное движение, возникшее как часть анимешной субкультуры], которые известны драками с применением перцовых баллончиков.