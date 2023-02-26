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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

В Ростове полиция устроила облаву на подростков, скопившихся у ТЦ «Горизонт»

26 февраля 2023, 16:28
Фото: vk.com/Это Ростов
В Ростове полиция разогнала толпу школьников, собравшихся у ТЦ «Горизонт» 26 февраля, предположительно относящихся к «ЧВК Редан», об этом сообщили очевидцы в «ВКонтакте».

В воскресенье, 26 февраля, сообщество «Это Ростов» стало получать снимки и видеозаписи очевидцев, которые сообщили о необычном скоплении молодежи перед торговым центром «Горизонт» на проспекте Михаила Нагибина.

Ростовчане и гости города стали сообщать о том, что на парковке перед ТЦ собрались подростки, «гопники» и якобы представители «ЧВК Редан»[прим. редакции — стихийное молодежное движение, возникшее как часть анимешной субкультуры], которые известны драками с применением перцовых баллончиков.

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Цель сбора молодежи осталась неизвестна, однако очевидцы сообщают, что дети разбежались, едва к месту событий приехали наряды полиции.

Сейчас полиция оцепила торговый центр, который продолжает работать в штатном режиме.

Информация о произошедшем уточняется.

«Просьба школам организовать субботники, чтобы они[прим. редакции — подростки] могли свою дурь потратить, убирая мусор!», — попросили горожане.

«У ПДН работы прибавилось», — заметили ростовчане.

Ранее глава МВД Ростова сообщил о снижении уровня детской преступности.

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