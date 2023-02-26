В Гуково Ростовской области мужчина спрыгнул из окна многоэтажного дома. Перед этим, по словам очевидцев, он вел себя неадекватно, выкрикивал из окна невнятные слова. После этого прямо в пальто он взобрался на подоконник и спрыгнул. Ударившись о ветки деревьев, мужчина приземлился в сугроб.