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Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

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Updated Сегодня, 07:44

В Ростовской области мужчина в пальто выпал из окна многоэтажки в сугроб и ушел

26 февраля 2023, 07:42
Фото: Социальные сети
Мужчина в пальто спрыгнул из окна многоквартирного дома в Гуково Ростовской области, видео инцидента опубликовано в соцсетях.

В Гуково Ростовской области мужчина спрыгнул из окна многоэтажного дома. Перед этим, по словам очевидцев, он вел себя неадекватно, выкрикивал из окна невнятные слова. После этого прямо в пальто он взобрался на подоконник и спрыгнул. Ударившись о ветки деревьев, мужчина приземлился в сугроб.

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Удар, вероятно, оказался несерьезным, так как герой происшествия сразу встал на ноги и ушел в неизвестном направлении.

Ранее в Новочеркасске спасли мужчину, который подрался с сотрудниками МЧС, залил водой соседей и и чуть не выпал из окна.

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