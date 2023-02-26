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Published Сегодня, 14:49
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В понедельник, 20 февраля, в 19.10 мск в Волгодонском районе Ростовской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли два дончанина.
По информации Госавтоинспекции, 58-летний водитель грузовика Mercedes ехал по 186-му километру трассы «Ростов–Семикаракорск–Волгодонск», постарался выйти из затяжного поворота, но не смог, из-за чего выехал на встречную полосу, где фура с полуприцепом влетела в автомобиль Hyundai.
В результате аварии погибли 23-летний водитель Hyundai и его 38-летний пассажир.
Теперь полиции предстоит выяснить все обстоятельства трагедии.
Ранее в ДТП погибли пожилой мужчина и маленькая девочка, и пострадал еще один человек.