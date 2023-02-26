По информации Госавтоинспекции, 58-летний водитель грузовика Mercedes ехал по 186-му километру трассы «Ростов–Семикаракорск–Волгодонск», постарался выйти из затяжного поворота, но не смог, из-за чего выехал на встречную полосу, где фура с полуприцепом влетела в автомобиль Hyundai.