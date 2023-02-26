По словам вице-спикера Госдумы, уже в среду, 1 марта, вступает в силу документ, который позволит дончанам и жителям других субъектов Российской Федерации размещать мангал в пяти метрах от здания - частного дома. Ранее необходимая безопасная дистанция составляла 20 метров.