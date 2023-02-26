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Posted Сегодня, 13:52

Published Сегодня, 13:52

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

В Ростовской области дачникам разрешат готовить шашлыки рядом с домом с 1 марта

26 февраля 2023, 13:52
Фото: 1MI
В Ростовской области жителям позволят ставить мангалы в пяти метрах от частного дома, об этом рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.
Сюжет
Пожар

В субботу, 25 февраля, Владислав Даванков сообщил, что МЧС поддержали инициативу о сокращении дистанции для контролируемого поджога сухой травы рядом со зданиями и приготовления мяса на открытом огне.

По словам вице-спикера Госдумы, уже в среду, 1 марта, вступает в силу документ, который позволит дончанам и жителям других субъектов Российской Федерации размещать мангал в пяти метрах от здания - частного дома. Ранее необходимая безопасная дистанция составляла 20 метров.

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Также будет разрешен поджог сухостоя в 15 метрах от построек, ранее дистанция составляла 50 метров.

При этом несоблюдение безопасной дистанции при проведении этих работ или готовки чего-либо на мангале рядом с домом грозило дачникам крупными штрафами.

Напомним, в прошлом году шашлычник-любитель устроил крупный пожар на Центральном пляже Таганрога.

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