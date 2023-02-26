Posted Сегодня, 13:52
Published Сегодня, 13:52
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В субботу, 25 февраля, Владислав Даванков сообщил, что МЧС поддержали инициативу о сокращении дистанции для контролируемого поджога сухой травы рядом со зданиями и приготовления мяса на открытом огне.
По словам вице-спикера Госдумы, уже в среду, 1 марта, вступает в силу документ, который позволит дончанам и жителям других субъектов Российской Федерации размещать мангал в пяти метрах от здания - частного дома. Ранее необходимая безопасная дистанция составляла 20 метров.
Также будет разрешен поджог сухостоя в 15 метрах от построек, ранее дистанция составляла 50 метров.
При этом несоблюдение безопасной дистанции при проведении этих работ или готовки чего-либо на мангале рядом с домом грозило дачникам крупными штрафами.
Напомним, в прошлом году шашлычник-любитель устроил крупный пожар на Центральном пляже Таганрога.