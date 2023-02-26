Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Происшествие случилось утром 26 февраля в районе Батайска. Водитель «КамАЗа» не соблюдал дистанцию и врезался в экскаватор.
«Травмы получил 30-летний водитель экскаватора и обратился за медицинской помощью. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства», — сказано в сообщении.
Очевидцы рассказали, что после удара спецтехника вылетела с дороги. В ГИБДД водителей попросили соблюдать дистанцию и не превышать скорость.
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