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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Водитель экскаватора пострадал в аварии с «КамАЗом» в Ростовской области

26 февраля 2023, 13:06
Фото: 1mi
В Ростовской области водитель грузового автомобиля протаранил экскаватор, один человек пострадал, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось утром 26 февраля в районе Батайска. Водитель «КамАЗа» не соблюдал дистанцию и врезался в экскаватор.

«Травмы получил 30-летний водитель экскаватора и обратился за медицинской помощью. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства», — сказано в сообщении.

Очевидцы рассказали, что после удара спецтехника вылетела с дороги. В ГИБДД водителей попросили соблюдать дистанцию и не превышать скорость.

Ранее уголовное дело завели из-за смертельной аварии со школьниками в Ростове-на-Дону. Подробный материал читайте по ссылке.

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