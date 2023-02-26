rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Жителей Ростовской области 26 февраля напугали звуки, похожие на взрывы

26 февраля 2023, 15:18
Фото: pxhere.com
В Кагальницком районе Ростовской области жители пожаловались на звуки, похожие на взрывы, которые были слышны в ночь на 26 февраля, комментарии появились в соцсети «ВКонтакте».

В ночь на воскресенье, 26 февраля, подписчик сообщества «Новобатайск» в 00.11 мск обратился к администрации села, чтобы выяснить, что за звуки потревожили его вечером 25 февраля и ночью 26 февраля.

«Что за резкие взрывы происходят вечером? Если кто-то знает, скажите, пожалуйста, взрывы очень сильные и резкие», — обратился к администрации и подписчикам местный житель.

После этого его односельчане предположили, что звук мог исходить от местной птицефабрики или же был вызван взрывом газового баллона. Однако нашлись и те, кто усомнился в этих версиях.

Громкий хлопок и вспышка напугали жителей Северного в Ростове ночью 6 февраля
Узнать подробнее

«Вчера был удар около восьми вечера. Это далеко не пожар. Пожар был двумя днями ранее. А удар был в районе домиков. По крайней мере, оттуда было слышно», — рассказала местная жительница.

«Сегодня слышали, минут 10 назад, тоже были звуки, похожие на взрывы», — сообщила о звуках неизвестного происхождения другая дончанка около 17.00 мск.

Тем временем, причины возникновения необычных звуков остаются неизвестными, никаких сообщений от официальных органов власти не поступало. Данные уточняются.

Ранее громкий звук хлопка со вспышкой испугал жителей СЖМ в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
Громкий хлопок напугал жителей Новошахтинска Ростовской области 22 январяХлопок, разбудивший пол Ростова 3 января, было слышно в шести населенных пунктахВласти в Ростовской области прокомментировали мощный хлопок в Константиновске
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Хлопок#Взрыв#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Кагальницкий район#Новобатайск
Подпишитесь
Один подросток погиб, четверо пострадали в ДТП в Ростове 26 февраля
Сегодня, 08:30
США напугали дноуглубительные работы в реке Дон в Ростовской области
Сегодня, 09:26
В Ростовской области мужчина в пальто выпал из окна многоэтажки в сугроб и ушел
Сегодня, 07:42
Мать в Ростовской области заставила дочь чистить зубы водой из унитаза из-за матов
Сегодня, 09:49
Доктор политических наук Скурлатов заявил, что Зеленский планирует битву за Ростов
Сегодня, 12:23
Певица Елена Ваенга все-таки выступит в Ростове, однако справку так и не показала
Сегодня, 07:44