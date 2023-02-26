Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В ночь на воскресенье, 26 февраля, подписчик сообщества «Новобатайск» в 00.11 мск обратился к администрации села, чтобы выяснить, что за звуки потревожили его вечером 25 февраля и ночью 26 февраля.
«Что за резкие взрывы происходят вечером? Если кто-то знает, скажите, пожалуйста, взрывы очень сильные и резкие», — обратился к администрации и подписчикам местный житель.
После этого его односельчане предположили, что звук мог исходить от местной птицефабрики или же был вызван взрывом газового баллона. Однако нашлись и те, кто усомнился в этих версиях.
«Вчера был удар около восьми вечера. Это далеко не пожар. Пожар был двумя днями ранее. А удар был в районе домиков. По крайней мере, оттуда было слышно», — рассказала местная жительница.
«Сегодня слышали, минут 10 назад, тоже были звуки, похожие на взрывы», — сообщила о звуках неизвестного происхождения другая дончанка около 17.00 мск.
Тем временем, причины возникновения необычных звуков остаются неизвестными, никаких сообщений от официальных органов власти не поступало. Данные уточняются.
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