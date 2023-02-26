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Published Сегодня, 18:10

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Жителей Ростовской области предупредили о дождях и гололеде 27 февраля

26 февраля 2023, 18:10
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростовской области, несмотря на потепление, новая рабочая неделя начнется с дождя, тумана и гололедицы на дорогах, об этом сообщили в донском ГУ МЧС.
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Погода

Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник, 27 февраля, в Ростовской области ожидается переменчивая погода. В ночное и утреннее время в Ростовской области на дорогах возникнет туман и гололедица, которая уже днем сменится дождями в отдельных муниципалитетах региона.

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В течение дня в Ростовской области будет дуть сильный ветер скоростью до 15 метров в секунду, а температура воздуха ночью опустится до -2 градусов, однако уже днем воздух прогреется до +13-18 градусов.

Водителям рекомендуется строго соблюдать ПДД, увеличить дистанцию с другими автомобилями и придерживаться обоснованной скорости на скользких дорогах, чтобы не создавать аварийных ситуаций.

Ранее ростовчан предупредили о ливне и ураганном ветре.

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