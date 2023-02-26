Жителей Ростовской области предупредили о дождях и гололеде 27 февраля

Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник, 27 февраля, в Ростовской области ожидается переменчивая погода. В ночное и утреннее время в Ростовской области на дорогах возникнет туман и гололедица, которая уже днем сменится дождями в отдельных муниципалитетах региона.