Жителей Ростовской области предупредили о дождях и гололеде 27 февраля

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник, 27 февраля, в Ростовской области ожидается переменчивая погода. В ночное и утреннее время в Ростовской области на дорогах возникнет туман и гололедица, которая уже днем сменится дождями в отдельных муниципалитетах региона.
В течение дня в Ростовской области будет дуть сильный ветер скоростью до 15 метров в секунду, а температура воздуха ночью опустится до -2 градусов, однако уже днем воздух прогреется до +13-18 градусов.
Водителям рекомендуется строго соблюдать ПДД, увеличить дистанцию с другими автомобилями и придерживаться обоснованной скорости на скользких дорогах, чтобы не создавать аварийных ситуаций.
Ранее ростовчан предупредили о ливне и ураганном ветре.