Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
По информации Donday, 25 февраля, сотрудники обнаружили повешенным 70-летнего постояльца. Кто это мог сделать, не раскрывается.
«Гостиница расположена на улице Дзержинского. Работники вызвали медиков и сотрудников полиции», — сказано в сообщении.
Отмечается, что прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Издание пишет, что сейчас в этой ситуации разбираются правоохранители.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области задержали двух мужчин, зарубивших собутыльника топором.