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Posted Сегодня, 15:02

Published Сегодня, 15:02

Modified Сегодня, 15:04

Updated Сегодня, 15:04

70-летний постоялец гостиницы в Таганроге обнаружен повешенным днем 25 февраля

27 февраля 2023, 15:02
Фото: Bernard Spragg. NZ/CC0/flickr.com
70-летний постоялец гостиницы в Таганроге обнаружен повешенным днем 25 февраля
В Таганроге Ростовской области в одной из гостиниц обнаружили тело мужчины, пишут СМИ.

По информации Donday, 25 февраля, сотрудники обнаружили повешенным 70-летнего постояльца. Кто это мог сделать, не раскрывается.

«Гостиница расположена на улице Дзержинского. Работники вызвали медиков и сотрудников полиции», — сказано в сообщении.

Отмечается, что прибывшие медики констатировали смерть мужчины. Издание пишет, что сейчас в этой ситуации разбираются правоохранители.

Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области задержали двух мужчин, зарубивших собутыльника топором. 

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