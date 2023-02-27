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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Американский продюсер Уолтер Мириш умер в возрасте 101 год

Сегодня, 13:29
В Американской академии кинематографических искусств и наук сообщили о смерти Мириша на 102 году жизни.

Представитель академии сообщил, что смерть от естественных причин была зафиксирована 24 февраля, пишет газета “Известия”.

В академии назвали Мириша лидером отрасли, оказавшим заметное влияние на киносообщество.

Напомним, продюсер был совладельцем кинокомпании The Mirisch Company, выпустившей такие знаменитые ленты, как “Великолепная семёрка” и “В джазе только девушки”.

Фильм “Полночная жара” принёс Миришу “Оскара”. Награду получили также выпущенные компанией фильмы “Вестсайдская история” и “Квартира”.

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