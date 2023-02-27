Американский продюсер Уолтер Мириш умер в возрасте 101 год

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Представитель академии сообщил, что смерть от естественных причин была зафиксирована 24 февраля, пишет газета “Известия”.
В академии назвали Мириша лидером отрасли, оказавшим заметное влияние на киносообщество.
Напомним, продюсер был совладельцем кинокомпании The Mirisch Company, выпустившей такие знаменитые ленты, как “Великолепная семёрка” и “В джазе только девушки”.
Фильм “Полночная жара” принёс Миришу “Оскара”. Награду получили также выпущенные компанией фильмы “Вестсайдская история” и “Квартира”.