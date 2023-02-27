Автор петиции о защите Таганрога заявила, что никак не связана с местными чиновниками

«Стоять в стороне и молча наблюдать, как продолжает приходить в упадок любимый город, просто невозможно. Был свободный час на работе, я набросала свои мысли и выложила их на первый сайт, который выпал в поисковике», — рассказала женщина, добавив, что и раньше обращалась в местную администрацию, но не получала никакого отклика от властей.