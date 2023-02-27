Автор петиции о защите Таганрога заявила, что никак не связана с местными чиновниками

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Напомним, несколько дней назад жительница Таганрога Виктория Тер-Вартанова разместила петицию о спасении города от сотрудников действующей администрации. За прошедшее время петиция успела собрать более 4,5 тысячи голосов, после чего была закрыта по неизвестным причинам.
Уже в понедельник, 27 февраля, издание «Ёрш» сообщило, что Виктория не имеет отношения к чиновникам, которые были предшественниками ростовских госслужащих и были вынуждены покинуть свои посты.
Женщина объяснила, что является обычным бухгалтером, а к написанию петиции ее подтолкнули последние события в Таганроге.
«Стоять в стороне и молча наблюдать, как продолжает приходить в упадок любимый город, просто невозможно. Был свободный час на работе, я набросала свои мысли и выложила их на первый сайт, который выпал в поисковике», — рассказала женщина, добавив, что и раньше обращалась в местную администрацию, но не получала никакого отклика от властей.
Сейчас женщина надеется, что петиция и ее письмо, направленное в приемную президента, смогут оказать положительное влияние на ситуацию и исправить «текущее положение дел». Согласно данным жительницы Таганрога, сейчас обращение перенаправили в органы областной власти.
О причинах закрытия своей инициативы женщина не сообщила.