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Published Сегодня, 12:57

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Updated Сегодня, 12:59

Автор петиции о защите Таганрога заявила, что никак не связана с местными чиновниками

27 февраля 2023, 12:57
Фото: Sparusa68/cc by sa/wikimedia.org
Автор петиции о защите Таганрога заявила, что никак не связана с местными чиновниками
Автор петиции о спасении Таганрога Виктория Тер-Вартанова сообщила, что лишь консолидировала мнения горожан и направила письмо в приемную президента России, об этом она рассказала в беседе с СМИ.

Напомним, несколько дней назад жительница Таганрога Виктория Тер-Вартанова разместила петицию о спасении города от сотрудников действующей администрации. За прошедшее время петиция успела собрать более 4,5 тысячи голосов, после чего была закрыта по неизвестным причинам.

Уже в понедельник, 27 февраля, издание «Ёрш» сообщило, что Виктория не имеет отношения к чиновникам, которые были предшественниками ростовских госслужащих и были вынуждены покинуть свои посты.

Женщина объяснила, что является обычным бухгалтером, а к написанию петиции ее подтолкнули последние события в Таганроге.

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«Стоять в стороне и молча наблюдать, как продолжает приходить в упадок любимый город, просто невозможно. Был свободный час на работе, я набросала свои мысли и выложила их на первый сайт, который выпал в поисковике», — рассказала женщина, добавив, что и раньше обращалась в местную администрацию, но не получала никакого отклика от властей.

Сейчас женщина надеется, что петиция и ее письмо, направленное в приемную президента, смогут оказать положительное влияние на ситуацию и исправить «текущее положение дел». Согласно данным жительницы Таганрога, сейчас обращение перенаправили в органы областной власти.

О причинах закрытия своей инициативы женщина не сообщила.

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