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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Банк ДОМ.РФ: Известны регионы — лидеры по выдаче ипотеки на первичном рынке

Сегодня, 16:04
С начала текущего года Банк ДОМ.РФ выдал ипотечные кредиты на покупку квартир в новостройках на сумму свыше 19 миллиардов рублей. Это выше на 15%, чем в 2022 году.

Регионами — лидерами по выдаче таких кредитов стали Московский регион, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, а также Новосибирская, Тюменская, Свердловская, Нижегородская области, Татарстан и Приморский край.

При этом в Ленинградской области выдачи ипотек увеличились втрое, в Саратовской — вдвое, в Новосибирской показатель увеличился на 35%, а в Краснодарском крае — на 38%.

Зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что льготные программы, которые банк предоставляет своим клиентам с 2018 года, стали эффективным антикризисным инструментом для поддержки строительного сектора. Кроме того, важна и социальная функция государственных программ, которые имеют демографический эффект, ведь во многом принятие решения о расширении семьи зависит от возможности улучшения жилищных условий. Отмечается, что на «Семейную» госпрограмму приходится около 30% ипотечных кредитов. Косяков выразил уверенность в том, что она и дальше будет расти.

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