Банк ДОМ.РФ: Известны регионы — лидеры по выдаче ипотеки на первичном рынке

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
Регионами — лидерами по выдаче таких кредитов стали Московский регион, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Краснодарский край, а также Новосибирская, Тюменская, Свердловская, Нижегородская области, Татарстан и Приморский край.
При этом в Ленинградской области выдачи ипотек увеличились втрое, в Саратовской — вдвое, в Новосибирской показатель увеличился на 35%, а в Краснодарском крае — на 38%.
Зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что льготные программы, которые банк предоставляет своим клиентам с 2018 года, стали эффективным антикризисным инструментом для поддержки строительного сектора. Кроме того, важна и социальная функция государственных программ, которые имеют демографический эффект, ведь во многом принятие решения о расширении семьи зависит от возможности улучшения жилищных условий. Отмечается, что на «Семейную» госпрограмму приходится около 30% ипотечных кредитов. Косяков выразил уверенность в том, что она и дальше будет расти.