Банк ДОМ.РФ: Известны регионы — лидеры по выдаче ипотеки на первичном рынке

Зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что льготные программы, которые банк предоставляет своим клиентам с 2018 года, стали эффективным антикризисным инструментом для поддержки строительного сектора. Кроме того, важна и социальная функция государственных программ, которые имеют демографический эффект, ведь во многом принятие решения о расширении семьи зависит от возможности улучшения жилищных условий. Отмечается, что на «Семейную» госпрограмму приходится около 30% ипотечных кредитов. Косяков выразил уверенность в том, что она и дальше будет расти.