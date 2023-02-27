Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В рамках пилотного проекта в Ростове заключили первую сделку по покупке жилья. Покупателем стала преподаватель алгебры в одном из вузов.
Напомним, что ипотека для выпускников-отличников появилась с этого года. Для этого нужны полученный с 2021 года диплом с отличием, отсутствие жилья в донском регионе и постоянная регистрация в России.
«Программа рассчитана на врачей, учителей и преподавателей, работающих в бюджетных организациях. Ставка по кредиту до уровня 1% годовых им будет субсидироваться в течение 10 лет», — сказано в сообщении.
Отмечается, что в этом году на эти цели потратят 26 миллионов. Помощь окажут 50 выпускникам.
Если желающих окажется больше, то их включат в резервный список. Тогда свидетельства участникам программы выдадут в следующем году.
Напомним, что спрос на новостройки в Ростовской области сократился в два раза.