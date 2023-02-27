rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Бывшая студентка-отличница из Ростова взяла ипотеку под 1% годовых

27 февраля 2023, 12:56
Фото: donland.ru
В Ростовской области начали выдавать ипотеку под 1% годовых
В Ростовской области выпускники вузов, которые хорошо учились, могут взять ипотеку со ставкой 1% годовых, сообщили в правительстве региона.

В рамках пилотного проекта в Ростове заключили первую сделку по покупке жилья. Покупателем стала преподаватель алгебры в одном из вузов.

Напомним, что ипотека для выпускников-отличников появилась с этого года. Для этого нужны полученный с 2021 года диплом с отличием, отсутствие жилья в донском регионе и постоянная регистрация в России.

«Программа рассчитана на врачей, учителей и преподавателей, работающих в бюджетных организациях. Ставка по кредиту до уровня 1% годовых им будет субсидироваться в течение 10 лет», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в этом году на эти цели потратят 26 миллионов. Помощь окажут 50 выпускникам.

Если желающих окажется больше, то их включат в резервный список. Тогда свидетельства участникам программы выдадут в следующем году.

Напомним, что спрос на новостройки в Ростовской области сократился в два раза.

Читайте также:
Наталья Тутова: ипотека осталась драйвером розничного кредитованияКак получить ипотеку, если нет первоначального взноса, рассказали эксперты МСКСтало известно, когда отличники смогут получить льготную ипотеку в Ростовской области
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ипотека#Касается каждого
Подпишитесь
Полицейский уволил застреленного участкового задним числом в Ростовской области
Сегодня, 09:25
«Дон-Металл» приостановил строительство завода в Каменске-Шахтинском в 2023 году
Сегодня, 09:26
«Недееспособная»: политолог Михайлов высказался о работе администрации Таганрога
Сегодня, 09:23
В Ростове-на-Дону на месте доходного дома построят бизнес-центр за 1 млрд руб
Сегодня, 09:03
В Ростове-на-Дону осудили адвоката, который не захотел помочь осужденному
Сегодня, 08:47
МВД ищет в Ростовской области мать, заставившую дочь чистить зубы водой из унитаза
Сегодня, 08:24