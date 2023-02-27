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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Что такое ЧВК «Редан» и что подростки натворили возле ТЦ в Ростове-на-Дону

27 февраля 2023, 09:28
Фото: соцсети
Что такое ЧВК «Редан» и что подростки натворили возле ТЦ в Ростове-на-Дону
Жители Ростова-на-Дону узнали о новом молодежном движении ЧВК «Редан», представители которого появились у ТЦ «Горизонт» после чего их разогнала полиция. Что это за субкультура и откуда она появилась, в материале RostovGazeta.

Что такое ЧВК «Редан»

Судя по информации соцсетей, это молодежное движение появилось в прошлом году. Оно является частью культуры аниме.

Если быть точнее, то название пошло от одноименной банды из аниме «Хантер х Хантер». Символом группировки являлся паук.

Подростки, относящие себя к этому движению, перекрашивают волосы в черный цвет, носят символы паука на одежде. Некоторые из них позиционируют себя как «враги футбольных хулиганов».

Драки с ЧВК «Редан»

СМИ писали, что 22 февраля в Москве в ТЦ «Авиапарк» участники ЧВК «Редан» подрались с другими подростками. Всего они устроили несколько массовых драк на территории комплекса.

Драки с ЧВК «Редан»
Фото: соцсети
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В результате задержали ряд участников и возбудили уголовное дело. Следующий конфликт случился в ТЦ «Маркос-Молл», тогда полицейские поймали десятки человек.

Также издания писали, что в Санкт-Петербурге во время рейда задержали более 100 подростков, относящихся к этой субкультуре. Причиной снова стала драка.

Конфликт с ЧВК «Редан» в Ростове

В Ростове в воскресенье, 26 февраля, сотрудники полиции разогнали толпу школьников у ТЦ «Горизонт». Есть предположения, что подростки могли состоять в ЧВК «Редан».

Возле комплекса на проспекте Михаила Нагибина появилось очень большое количество несовершеннолетних. Telegram-каналы писали, что подростки успели устроить на улице перестрелку из перцовых баллончиков.

Конфликт с ЧВК «Редан» в Ростове
Видео: соцсети

Цель сбора молодежи осталась неизвестна, однако очевидцы говорят, что дети разбежались, едва к месту событий приехали наряды полиции.

В результате правоохранители оцепляли торговый центр. Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется.

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