Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Судя по информации соцсетей, это молодежное движение появилось в прошлом году. Оно является частью культуры аниме.
Если быть точнее, то название пошло от одноименной банды из аниме «Хантер х Хантер». Символом группировки являлся паук.
Подростки, относящие себя к этому движению, перекрашивают волосы в черный цвет, носят символы паука на одежде. Некоторые из них позиционируют себя как «враги футбольных хулиганов».
СМИ писали, что 22 февраля в Москве в ТЦ «Авиапарк» участники ЧВК «Редан» подрались с другими подростками. Всего они устроили несколько массовых драк на территории комплекса.
В результате задержали ряд участников и возбудили уголовное дело. Следующий конфликт случился в ТЦ «Маркос-Молл», тогда полицейские поймали десятки человек.
Также издания писали, что в Санкт-Петербурге во время рейда задержали более 100 подростков, относящихся к этой субкультуре. Причиной снова стала драка.
В Ростове в воскресенье, 26 февраля, сотрудники полиции разогнали толпу школьников у ТЦ «Горизонт». Есть предположения, что подростки могли состоять в ЧВК «Редан».
Возле комплекса на проспекте Михаила Нагибина появилось очень большое количество несовершеннолетних. Telegram-каналы писали, что подростки успели устроить на улице перестрелку из перцовых баллончиков.
Цель сбора молодежи осталась неизвестна, однако очевидцы говорят, что дети разбежались, едва к месту событий приехали наряды полиции.
В результате правоохранители оцепляли торговый центр. Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется.