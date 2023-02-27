Жители Ростова-на-Дону узнали о новом молодежном движении ЧВК «Редан», представители которого появились у ТЦ «Горизонт» после чего их разогнала полиция. Что это за субкультура и откуда она появилась, в материале RostovGazeta.

Что такое ЧВК «Редан» Судя по информации соцсетей, это молодежное движение появилось в прошлом году. Оно является частью культуры аниме. Если быть точнее, то название пошло от одноименной банды из аниме «Хантер х Хантер». Символом группировки являлся паук. Подростки, относящие себя к этому движению, перекрашивают волосы в черный цвет, носят символы паука на одежде. Некоторые из них позиционируют себя как «враги футбольных хулиганов». Драки с ЧВК «Редан» СМИ писали, что 22 февраля в Москве в ТЦ «Авиапарк» участники ЧВК «Редан» подрались с другими подростками. Всего они устроили несколько массовых драк на территории комплекса. Драки с ЧВК «Редан» Фото: соцсети Вспыльчивая ростовчанка обругала инспектора ДПС и полезла с ним в драку 3 февраля Узнать подробнее В результате задержали ряд участников и возбудили уголовное дело. Следующий конфликт случился в ТЦ «Маркос-Молл», тогда полицейские поймали десятки человек. Также издания писали, что в Санкт-Петербурге во время рейда задержали более 100 подростков, относящихся к этой субкультуре. Причиной снова стала драка. Конфликт с ЧВК «Редан» в Ростове В Ростове в воскресенье, 26 февраля, сотрудники полиции разогнали толпу школьников у ТЦ «Горизонт». Есть предположения, что подростки могли состоять в ЧВК «Редан». Возле комплекса на проспекте Михаила Нагибина появилось очень большое количество несовершеннолетних. Telegram-каналы писали, что подростки успели устроить на улице перестрелку из перцовых баллончиков. Конфликт с ЧВК «Редан» в Ростове Видео: соцсети Цель сбора молодежи осталась неизвестна, однако очевидцы говорят, что дети разбежались, едва к месту событий приехали наряды полиции. В результате правоохранители оцепляли торговый центр. Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется. Читайте также: Вспыльчивая ростовчанка обругала инспектора ДПС и полезла с ним в драку 3 февраля Массовая драка в Новочеркасске попала на видео В ходе пьяной драки ростовчанин насмерть забил друга арматурой