За это время операторы «Системы-112» приняли 75 тысяч обращений, в том числе людям требовалась помощь психологов. Вместе с эти работали спасатели, которые 14 раз выезжали устранять последствия автоаварий. Всего экстренная помощь потребовалась 19 раненым.