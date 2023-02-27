Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
За это время операторы «Системы-112» приняли 75 тысяч обращений, в том числе людям требовалась помощь психологов. Вместе с эти работали спасатели, которые 14 раз выезжали устранять последствия автоаварий. Всего экстренная помощь потребовалась 19 раненым.
Каждый день в регионе на дежурство заступали 350 специалистов служб экстренного реагирования. Каждая смена длилась сутки.
«Чрезвычайных ситуаций на территории области за это время не допустили», — сказано в сообщении.
Ранее психолог заявила, что ростовчане стали чаще заниматься сексом из-за стресса.