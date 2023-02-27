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Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Десятки жителей в Ростовской области попросили помощи психологов на праздниках

27 февраля 2023, 13:55
Фото: 50.mchs.gov.ru
Десяткам жителей в Ростовской области потребовалась помощь психологов на праздниках
В Ростовской области во время прошедших праздников 35 человек обратились за психологической помощью, сообщил в Telegram-канале Департамент по предупреждению и ликвидации ЧС.

За это время операторы «Системы-112» приняли 75 тысяч обращений, в том числе людям требовалась помощь психологов. Вместе с эти работали спасатели, которые 14 раз выезжали устранять последствия автоаварий. Всего экстренная помощь потребовалась 19 раненым.

Каждый день в регионе на дежурство заступали 350 специалистов служб экстренного реагирования. Каждая смена длилась сутки.

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«Чрезвычайных ситуаций на территории области за это время не допустили», — сказано в сообщении.

Ранее психолог заявила, что ростовчане стали чаще заниматься сексом из-за стресса.

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