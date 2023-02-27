rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:37

Published Сегодня, 17:37

Modified Сегодня, 17:39

Updated Сегодня, 17:39

Другие регионы собираются перенять опыт Ростовской области по поддержке бойцов СВО

27 февраля 2023, 17:37
Фото: pxhere.com
В Госдуму внесли законопроект о расширении перечня лиц, имеющих право на бесплатную помощь юристов, в список войдут участники СВО, пограничники и их семьи, об этом рассказали в пресс-службе Заксобрания Ростовской области.

По словам сенатора от Законодательного Собрания Ростовской области Ирины Рукавишниковой, в Госдуму внесли законопроект, который позволит военнослужащим-участникам СВО, мобилизованным, добровольцам, пограничникам и их семьям получать бесплатную юридическую помощь.

Так военнослужащие, защитники приграничных территорий и их близкие смогут получить консультацию об оформлении статуса добровольца, получении довольствия, а также других значимых вопросах.

Семьи донских мобилизованных и добровольцев СВО получат дополнительную поддержку
Узнать подробнее

По мнению зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака, реализация этой инициативы позволит военным не только сохранить деньги, но также защитит их от мошенников.

«После вступления закона в силу участники и ветераны СВО, члены их семей смогут получить квалифицированную поддержку в госсистеме бесплатной юридической помощи», — цитирует пресс-служба Андрея Турчака.

Ранее в Ростовской области рассказали о новых мерах поддержки бойцов СВО и их семей.

Читайте также:
Потомки Чингисхана и шаманы обратятся к духам в Ростове ради участников СВОАлександр Ищенко поздравил 23 февраля бойцов СВО в Новочеркасском госпиталеРостовская фабрика бесплатно передаст более 1,3 тысячи пар берцев участникам СВО
#Надежда Пустяк#Происшествие#Спецоперация#Помощь#Помощь мобилизованным#Социальная помощь#Помощь участникам СВО#Помощь военнослужащим-участникам СВО#Последние новости Ростова на сегодня#Политика#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Ростовская область
Подпишитесь
Украина ввела санкции против донских чиновников, а в Ростове появился новый транспорт
Сегодня, 15:14
Потомки Чингисхана и шаманы обратятся к духам в Ростове ради участников СВО
Сегодня, 15:06
70-летний постоялец гостиницы в Таганроге обнаружен повешенным днем 25 февраля
Сегодня, 15:02
Экс-главу Ростовского отделения «Россельхозбанка» Пятигорца осудили за мошенничество
Сегодня, 14:56
Облавы на точки по продажам сигарет устроили в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:38
Десятки жителей в Ростовской области попросили помощи психологов на праздниках
Сегодня, 13:55