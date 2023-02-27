Другие регионы собираются перенять опыт Ростовской области по поддержке бойцов СВО

Posted Сегодня, 17:37
Published Сегодня, 17:37
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
По словам сенатора от Законодательного Собрания Ростовской области Ирины Рукавишниковой, в Госдуму внесли законопроект, который позволит военнослужащим-участникам СВО, мобилизованным, добровольцам, пограничникам и их семьям получать бесплатную юридическую помощь.
Так военнослужащие, защитники приграничных территорий и их близкие смогут получить консультацию об оформлении статуса добровольца, получении довольствия, а также других значимых вопросах.
По мнению зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака, реализация этой инициативы позволит военным не только сохранить деньги, но также защитит их от мошенников.
«После вступления закона в силу участники и ветераны СВО, члены их семей смогут получить квалифицированную поддержку в госсистеме бесплатной юридической помощи», — цитирует пресс-служба Андрея Турчака.
Ранее в Ростовской области рассказали о новых мерах поддержки бойцов СВО и их семей.