Эксперт рассказал о причинах уединения кошек

В беседе с журналистом NEWS.ru Галкин подчеркнул, что кошки ценят своё личное пространство и часто проводят время в одиночестве. Поэтому, если в доме появляется новое лицо или другой питомец, а также когда хозяева начинают требовать от кошек большего внимания, животное начинает прятаться.