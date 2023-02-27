Эксперт рассказал о причинах уединения кошек

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В беседе с журналистом NEWS.ru Галкин подчеркнул, что кошки ценят своё личное пространство и часто проводят время в одиночестве. Поэтому, если в доме появляется новое лицо или другой питомец, а также когда хозяева начинают требовать от кошек большего внимания, животное начинает прятаться.
Если стрессовых ситуаций нет, то стремление уединиться может быть сигналом проблем со здоровьем. Это могут быть вирусные инфекции, отравлениии других проблемах. В этом случае будет лучше показать питомца ветеринару.
При беременности и течке стремление к уединению – результат гормональных изменений. В этом случае это нормальное состояние.