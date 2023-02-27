Геотаргеты оказались самыми востребованными у пользователей «SMS-таргета» Tele2

Оператор отметил, что одним из драйверов роста выручки в корпоративном сегменте в 2022 году стал сервис «SMS-таргет» — выручка от продажи таргетов в среднем по всей стране за прошедший год увеличилась в 4,5 раза в сравнении с 2021-м. В Ростове-на-Дону этот показатель вырос на 68%. В 2022 году многие привычные рекламные кабинеты стали недоступны, поэтому бизнесу нужно было искать новые решения для продвижения своих продуктов и услуг. Тем не менее компаниям потребовалось несколько месяцев, чтобы перестроиться на новые рекламные инструменты и выбрать наиболее подходящие сервисы. Так, в 2022 году у Tele2 наибольший рост выручки от таргетов внутри сервиса пришелся на август — продажи увеличились почти в 2 раза в сравнении с июлем.