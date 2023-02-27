Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В Ростове-на-Дону в этом году на ремонт школ планируется потратить два миллиарда рублей. Об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко во время заседания городской Думы.
В 2023 году сдадут в эксплуатацию после ремонта школы №10, 44, 45, 49, 70, 104. Готовность объектов следующая:
До этого работы провели в 19 учреждениях, а после капремонта 1 сентября 2022 года заработала школа №84, которая расположена на улице Киргизской.
В городе продолжается строительство образовательных учреждений. Только в этом году завершат строительство трех комплексов, которые смогут вместить 3,7 тысячи учеников.
Кроме того, начнется строительство еще одной школы, в которой будут более тысячи мест.
В Ростовской области в 2023 году из бюджета на сферу здравоохранения планируется направить 26,1 миллиарда рублей. Вместе с этим продолжается модернизация первичного звена здравоохранения, в этом году потратят 3 миллиарда рублей.
На эти деньги планируется отремонтировать 63 объекта здравоохранения. Также закупят 10 тысяч единиц диагностического и другого нового оборудования.
А для больниц и поликлиник приобретут более 200 автомобилей.
В феврале 2023 года правительство региона сообщило о планах обновить три сельских Дома культуры. Они расположены в Боковском районе.
Работы пройдут в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Их проведут в хуторах Астахове, Конькове и поселке Яблоновском.
В Домах культуры поменяют инженерные коммуникации, обновят кровли и фасады, а также внутреннюю отделку и благоустроят территорию.
В рамках нацпроекта «Культура» отремонтируют три муниципальных учреждения культуры, одну детскую школу искусств в Обливском районе. Запланированы капремонт кровли и частичный ремонт фасада здания сельского ДК в хуторе Донского Зерноградского района.
В прошлом году обновили девять сельских Домов культуры, одну школу искусств, четыре музея и открыли два виртуальных концертных зала.
В донском регионе в этом году запланировано техническое оснащение девяти региональных и муниципальных музеев. Также это коснется Ростовского академического театра драмы имении Максима Горького и Ростовского музыкального театра. На последнем объекте завершились работы по созданию подсветки здания. Сейчас продолжается капремонт и благоустройство прилегающей территории.
В Батайске и Шахтах будут созданы два виртуальных концертных зала. Они появятся на базе детских музыкальных школ.
В этом году обустроят спортивный комплекс на гребном канале, завершат ремонт бассейна «Дельфин» в Таганроге и Дворца спорта «Шахтер» в Гуково.
Губернатор Василий Голубев поручил заместителю Артему Хохлову взять под личный контроль реконструкцию Дворца спорта в Ростове-на-Дону. В этот комплекс вложили 1,6 миллиарда рублей. Победителем на проведение работ стала «Южная строительная компания», которая единственная подала заявку.
Согласно условиям контракта, работы нужно завершить до 25 декабря 2025 года. Они пройдут в несколько этапов, сроки каждого из которых уже определены.
В 2022 году после строительства ввели в эксплуатацию 31 социальный объект в регионе. В их числе пять школ, 20 детских садов, три спортивных комплекса.
В начале 2023 года региональный Минстрой сообщил, что продолжается создание еще девяти комплексов. Вместе с этим начнется строительство 44 социальных объектов, уже приступили к возведению 11 школ.
Кроме того, сейчас строят три лечебных учреждения со сроком завершения в 2023 году. В Ростове-на-Дону продолжают реализовывать проект по созданию детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек. Эти работы должны завершиться в 2024 году.
«Главы территорий вместе с соответствующими структурами должны взять на контроль строительство каждого социального объекта», — комментировал ситуацию губернатор Василий Голубев.
Добавим, что в регионе продолжается процесс строительства девяти детских садов. Завершить возведение новых дошкольных учреждений планируется в этом году.