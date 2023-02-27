Кроме того, сейчас строят три лечебных учреждения со сроком завершения в 2023 году. В Ростове-на-Дону продолжают реализовывать проект по созданию детского хирургического центра инновационных технологий на 280 коек. Эти работы должны завершиться в 2024 году.