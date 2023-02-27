rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:59

Published Сегодня, 04:59

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Канализационный фонтан в Ростове затопил улицу с детсадом днем 26 февраля

27 февраля 2023, 04:59
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону подтопило территорию на улице Немировича-Данченко из-за коммунальной аварии, сообщили очевидцы.

Горожане рассказали Telegram-каналу «Ростовская телега», что образовался настоящий канализационный гейзер. В результате нечистоты заливали дворы и пешеходные дорожки.

Происшествие случилось недалеко от детского сада №58. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.

Центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря
Узнать подробнее

Пользователи в комментариях написали, что в этом районе появился очень неприятный запах.

«И как теперь идти на работу?», — интересуются горожане.

Ранее подравшийся со спасателями дебошир в Новочеркасске залил водой шесть этажей дома.

Читайте также:
Центр Ростова-на-Дону затопило после ливня вечером 13 декабря
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие
Подпишитесь
В Ростове подростки устраивают смертельные ДТП, пока на парковках орудуют вымогатели
Вчера, 17:32
В Ростове полиция устроила облаву на подростков, скопившихся у ТЦ «Горизонт»
Вчера, 16:28
В Ростове подготовят проект для сохранения здания цирка за 87 млн рублей
Вчера, 15:52
В Ростове на рынке «Темерник» семье с детьми угрожала парковочная мафия
Вчера, 14:24
Экскаватор вылетел с дороги после аварии с грузовиком в Батайске
Вчера, 12:44
Петиция к Путину с просьбой спасти Таганрог набрала 4,5 тыс подписей
Вчера, 12:31