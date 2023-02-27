Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Горожане рассказали Telegram-каналу «Ростовская телега», что образовался настоящий канализационный гейзер. В результате нечистоты заливали дворы и пешеходные дорожки.
Происшествие случилось недалеко от детского сада №58. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Пользователи в комментариях написали, что в этом районе появился очень неприятный запах.
«И как теперь идти на работу?», — интересуются горожане.
Ранее подравшийся со спасателями дебошир в Новочеркасске залил водой шесть этажей дома.