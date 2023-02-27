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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Климатолог Иошпа объяснил, почему в Ростовской области резко потеплело

27 февраля 2023, 08:22
Фото: 1MI
Климатолог Иошпа объяснил, почему в Ростовской области резко потеплело
Резкое потепление, пришедшее в Ростовскую область в конце февраля 2023 года, связано с циркуляцией атмосферы и затоком теплого воздуха с юга, сообщил RostovGazeta климатолог ЮФУ Александр Иошпа.
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Собеседник подчеркивает, что метеорологическая весна в регионе пока не наблюдается.

«При метеорологической весне среднесуточная температура должна быть 5-6 градусов. Каждый сезон она наступает в разные сроки», — отмечает Александр Иошпа.

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По словам эксперта, холодный воздух еще будет поступать. Соответственно, зима пока не закончилась. Впереди не исключено похолодание, но не ниже минус пяти-семи градусов.

Ранее RostovGazeta предупреждала жителей донского края о дождях и гололедице 27 февраля 2023 года. 

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