Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Собеседник подчеркивает, что метеорологическая весна в регионе пока не наблюдается.
«При метеорологической весне среднесуточная температура должна быть 5-6 градусов. Каждый сезон она наступает в разные сроки», — отмечает Александр Иошпа.
По словам эксперта, холодный воздух еще будет поступать. Соответственно, зима пока не закончилась. Впереди не исключено похолодание, но не ниже минус пяти-семи градусов.
Ранее RostovGazeta предупреждала жителей донского края о дождях и гололедице 27 февраля 2023 года.