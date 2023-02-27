Корпорация МСП предлагает малому и среднему бизнесу льготный лизинг под 6-8% годовых

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
По условиям лизингового договора российское оборудование можно приобрести под 6% годовых, иностранное - под 8% (при сумме от 500 тыс. до 50 млн рублей). Об этом рассказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По его словам, продление программы льготного лизинга - это одна из мер поддержки, которые государство предоставляет малым и средним предприятиям в рамках реализации национального проекта по поддержке МСП, - сообщают РИА-Новости.
“Льготный лизинг поможет нашим предпринимателям на выгодных условиях приобретать необходимое оборудование, расширять производство и создавать новые рабочие места. В результате это придаст импульс развитию в целом МСП-сферы”, - добавил Исаевич.
Условия программы “Приоритет+” предполагают получение лизинга по льготной ставке только на новое производственное оборудование. При этом, имея в распоряженим поручительство региональных гарантийных организаций, предприниматель может рассчитывать, что сумма аванса может составлять от 0%.
На весь период льготного лизинга, от 13 месяцев до семи лет, предприниматель получает индивидуальный график платежей, а также возможность отсрочки. Вместе с тем в качестве дополнения к данной программе Корпорация МСП планирует запуск лизинга с лимитом до 100 млн рублей по программе “Приоритет”.
“В ее рамках будет привлекаться финансирование из внешних источников, что позволит оказать поддержку на общую сумму 7,1 млрд рублей в том числе и среднему бизнесу. Планируется, что ставки по программе “Приоритет” не будут превышать 6% плюс ключевая ставка ЦБ - для среднего бизнеса (с лимитом до 100 млн рублей), 7% плюс ключевая ставка - для малого бизнеса и 7,5% плюс ключевая ставка ЦБ - для микробизнеса (с лимитом до 50 млн рублей)”, - сказал Александр Исаевич.
Заявку на получение лизинга можно подать через специальный сервис на цифровой платформе МСП.РФ. Расширенный функционал сервиса позволяет предпринимателю отправить полную анкету, а также другие документы в онлайн-режиме. Некоторые данные по умолчанию будут заполняться из цифрового профиля предпринимателя. Более того, проверка на стоп-факторы, а также корректность ввода, расчет общей стоимости финансирования будут проводиться в автоматическом режиме.