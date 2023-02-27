Корпорация МСП предлагает малому и среднему бизнесу льготный лизинг под 6-8% годовых

“В ее рамках будет привлекаться финансирование из внешних источников, что позволит оказать поддержку на общую сумму 7,1 млрд рублей в том числе и среднему бизнесу. Планируется, что ставки по программе “Приоритет” не будут превышать 6% плюс ключевая ставка ЦБ - для среднего бизнеса (с лимитом до 100 млн рублей), 7% плюс ключевая ставка - для малого бизнеса и 7,5% плюс ключевая ставка ЦБ - для микробизнеса (с лимитом до 50 млн рублей)”, - сказал Александр Исаевич.