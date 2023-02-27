Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
Напомним, ранее в зоопарке Ростова-на-Дону сообщили, что планируют отдать медвежонка Айку зоопарку в Казахстане. Для этого принимающая сторона начала готовить вольеры, вызвавшие критику со стороны ростовчан.
Газета «Молот» сообщила, что в понедельник, 27 февраля, стало известно, переезд медвежонка в зоопарк Алма-Аты не состоится. Вольер просто не прошел проверку на соответствие стандартам содержания белого медведя.
Однако медведица уже слишком взрослая для того, чтобы оставаться в вольере со своей матерью, а потому в конце марта медвежонка отправят в Московский зоопарк.