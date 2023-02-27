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Posted Сегодня, 13:51

Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Любимый ростовчанами медвежонок Айка переедет в Московский зоопарк

27 февраля 2023, 13:51
Фото: Ростовский зоопрак
Любимый ростовчанами медвежонок Айка переедет в Московский зоопарк
Медвежонка Айку из Ростовского-на-Дону зоопарка собираются перевезти в Москву, об этом сообщили представители зоопарка.

Напомним, ранее в зоопарке Ростова-на-Дону сообщили, что планируют отдать медвежонка Айку зоопарку в Казахстане. Для этого принимающая сторона начала готовить вольеры, вызвавшие критику со стороны ростовчан.

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Газета «Молот» сообщила, что в понедельник, 27 февраля, стало известно, переезд медвежонка в зоопарк Алма-Аты не состоится. Вольер просто не прошел проверку на соответствие стандартам содержания белого медведя.

Однако медведица уже слишком взрослая для того, чтобы оставаться в вольере со своей матерью, а потому в конце марта медвежонка отправят в Московский зоопарк.

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