Марсоходы не смогли найти следов жизни на Земле

Как сообщает телеканал «360», ученые из Корнеллского университета считают, что современные приборы и методы исследования не позволяют обнаружить древний органический материал в марсианских породах. Марсоходы, запущенные на Земле, не показали положительных результатов обнаружения жизни в пустыне. В то же время ученые смогли обнаружить микроорганизмы при лабораторных исследованиях взятых образцов.