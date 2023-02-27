Марсоходы не смогли найти следов жизни на Земле

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
Как сообщает телеканал «360», ученые из Корнеллского университета считают, что современные приборы и методы исследования не позволяют обнаружить древний органический материал в марсианских породах. Марсоходы, запущенные на Земле, не показали положительных результатов обнаружения жизни в пустыне. В то же время ученые смогли обнаружить микроорганизмы при лабораторных исследованиях взятых образцов.
В данный момент ученые работают над вопросом, как доставить на Землю марсианские геологические образцы, чтобы исследовать их в лабораторных условиях.