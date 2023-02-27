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Posted Сегодня, 11:54

Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Марсоходы не смогли найти следов жизни на Земле

Сегодня, 11:54
Американские ученые усомнились в правильности данных, получаемых от марсоходов о свидетельствах существования жизни. При исследованиях дельты в пустыне Атакама в Чили оборудование не нашло следов жизни в этом регионе.

Как сообщает телеканал «360», ученые из Корнеллского университета считают, что современные приборы и методы исследования не позволяют обнаружить древний органический материал в марсианских породах. Марсоходы, запущенные на Земле, не показали положительных результатов обнаружения жизни в пустыне. В то же время ученые смогли обнаружить микроорганизмы при лабораторных исследованиях взятых образцов.

В данный момент ученые работают над вопросом, как доставить на Землю марсианские геологические образцы, чтобы исследовать их в лабораторных условиях.

#Наука
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