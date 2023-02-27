Минпросвещения и "Диалог" поделятся правилами идеального госпаблика для школ и садов

Бугаев подчеркнул, что соцсети обеспечивают представителям сферы образования большое количество возможностей по созданию комфортной и безопасной интернет-среды для учеников и их семей, а также для педагогов. Поэтому одного только размещения официальной информации в пабликах недостаточно. К вопросу разработки официальных страниц требуется творческий подход, с вовлечением в работу заинтересованной молодежи: школьников и молодых педагогов, добавил замминистра.