Минпросвещения и "Диалог" поделятся правилами идеального госпаблика для школ и садов

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
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Updated Сегодня, 16:36
Среди главных затронутых тем — мотивация администраторов и разработка вовлекающего контента. Об этом информирует newsnn.ru.
Госпаблики образовательных учреждений продолжают оставаться самой популярной категорией официальных страниц. По мнению первого замминистра просвещения России Александра Бугаева, ведение госпабликов считается основным инструментом позиционирования школы и воспитательной работы в интернете.
Бугаев подчеркнул, что соцсети обеспечивают представителям сферы образования большое количество возможностей по созданию комфортной и безопасной интернет-среды для учеников и их семей, а также для педагогов. Поэтому одного только размещения официальной информации в пабликах недостаточно. К вопросу разработки официальных страниц требуется творческий подход, с вовлечением в работу заинтересованной молодежи: школьников и молодых педагогов, добавил замминистра.
Согласно данным VK, число официальных страниц сферы образования с меткой «государственная организация» в этой соцсети уже превысило 64 тысячи. Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов рассказал, как сделать официальные страницы привлекательными для аудитории и что для этого делает соцсеть.
Он указал, что сообщества адаптируют свою деятельность под запросы и потребности пользователей. VK, в частности, предлагает сообществам разные инструменты вовлечения, которые придают контенту большую привлекательность для аудитории: среди них всевозможные опросы, клипы, видеоролики, прямые линии.
Предполагается, что АНО «Диалог Регионы», координатор проекта по развитию госпабликов, включит сформулированные в ходе заседания рекомендации в образовательные программы для администраторов. Заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев назвал приоритеты развития официальных страниц и признал важность работы с ними. В частности, он указал, что совместно с Минпросвещения организация собирается разработать методику ведения образцового государственного паблика сферы образования.
По результатам заседания экспертного совета стороны заключили договоренность о том, что в методические рекомендации будут внесены механизмы мотивирования сотрудников, привлечения заинтересованной молодежи к производству контента, создания рубрик и тематических линий. Ожидается, что подготовленный для образовательных учреждений документ будет опубликован весной 2023 года.