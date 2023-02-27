Модульбанк начал оказывать поддержку селлерам с закупками в Киргизии и Узбекистане

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Как сообщает newsnn.ru, Модульбанк, заручившись поддержкой проверенных партнеров, будет вести от лица клиента переговоры с местными производителями, что поможет выйти на современно устроенное производство с высоким качеством готовой продукции.
Председатель правления Модульбанка Павел Семенов отмечает, что сейчас Узбекистан и Киргизия постепенно набирают обороты по количеству производимой для внешнего рынка продукции, становясь для продавцов на маркетплейсах значимыми каналами импорта. Однако стоит помнить, что восточные предприниматели обладают особым стилем ведения дел. В Киргизии и Узбекистане никто не торопится, а вопросы с бизнес-партнерами предпочитают решать не по телефону или в переписке, а в рамках очного общения. Если предприниматель из России не готов самостоятельно объезжать производства в другой стране и лично участвовать в переговорах, ему будет трудно вести бизнес с восточными партнерами.
Партнеры Модульбанка способны взять на себя все задачи по сопровождению закупок. Менеджер посетит предприятия, ознакомится со всеми происходящими в цехах и на складах процессами, оценит чистоту на рабочем месте и новизну оборудования, изучит запасы сырья и готовой продукции, а также возможности по приобретению дополнительных материалов, фурнитуры, аксессуаров, узнает, с какими производителями тканей и ниток взаимодействует производство.
После менеджер ознакомится с механизмами разработки моделей, образцами тканей и готовой продукции, проанализирует портфели возможных кандидатов и поможет предпринимателю выбрать самую надежную фабрику.
На заключительном этапе сотрудничества менеджер банка поспособствует заключению сделки на выгодных для своего клиента условиях. Перед отгрузкой товара сотрудник Модульбанка изучит качество изделий на предмет соответствия утвержденным в техзадании характеристикам, включая внешний облик, цвет, размер, вес, упаковку, маркировку, проконтролирует документацию для отгрузки.