Модульбанк начал оказывать поддержку селлерам с закупками в Киргизии и Узбекистане

Председатель правления Модульбанка Павел Семенов отмечает, что сейчас Узбекистан и Киргизия постепенно набирают обороты по количеству производимой для внешнего рынка продукции, становясь для продавцов на маркетплейсах значимыми каналами импорта. Однако стоит помнить, что восточные предприниматели обладают особым стилем ведения дел. В Киргизии и Узбекистане никто не торопится, а вопросы с бизнес-партнерами предпочитают решать не по телефону или в переписке, а в рамках очного общения. Если предприниматель из России не готов самостоятельно объезжать производства в другой стране и лично участвовать в переговорах, ему будет трудно вести бизнес с восточными партнерами.