Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Полиция в Ростовской области начала проверку после появления в соцсетях видео, где жительница региона заставляет дочь сквозь слезы чистить зубы водой из унитаза. Девочка якобы провинилась за то, что ругалась матом в интернете.
В МВД РИА «Новости» заявили, что на видеозаписи есть все признаки противоправных действий в отношении ребенка.
Напомним, видеозапись издевательства над девочкой стали распространять по сети Telegram-каналы. Пользователи соцсетей были шокированы увиденным и потребовали органы опеки проверить семью. Также многие отметили, что девочке требуется помощь психолога, так как мать нанесла ей тяжелую ментальную травму.