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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:26

МВД ищет в Ростовской области мать, заставившую дочь чистить зубы водой из унитаза

27 февраля 2023, 08:24
Фото: соцсети
МВД ищет в Ростовской области мать, заставившую дочь чистить зубы водой из унитаза
В Ростовской области разыскивают мать, снявшую на видео, как заставила дочь чистить зубы водой из унитаза за использование мата, сообщили в МВД России по региону.

Полиция в Ростовской области начала проверку после появления в соцсетях видео, где жительница региона заставляет дочь сквозь слезы чистить зубы водой из унитаза. Девочка якобы провинилась за то, что ругалась матом в интернете.

Мать в Ростовской области заставила дочь чистить зубы водой из унитаза из-за матов
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В МВД РИА «Новости» заявили, что на видеозаписи есть все признаки противоправных действий в отношении ребенка.

Напомним, видеозапись издевательства над девочкой стали распространять по сети Telegram-каналы. Пользователи соцсетей были шокированы увиденным и потребовали органы опеки проверить семью. Также многие отметили, что девочке требуется помощь психолога, так как мать нанесла ей тяжелую ментальную травму.

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#Алина Заярная#Общество
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