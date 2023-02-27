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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

«Недееспособная»: политолог Михайлов высказался о работе администрации Таганрога

27 февраля 2023, 09:23
Фото: AlixSaz/cc by sa/wikimedia.org
«Недееспособная»: политолог Михайлов высказался о работе администрации Таганрога
Эксперт по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов ожидает, что к власти Таганрога придут новые люди, которые приведут город в должное состояние. Об этом он сообщил RostovGazeta.

Напомним, что горожане создали петицию по спасению Таганрога, которая за несколько дней набрала более 4,5 тысячи подписей. Однако по неизвестным причинам сбор подписей прекратился.

Политолог подчеркивает, что, на его взгляд, администрация Таганрога не выполняет те функции, которые от нее ждет население.

«Администрация Таганрога не является самостоятельной. Для себя я ее уже списал, как недееспособную», — отмечает Евгений Михайлов.

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По словам собеседника, в Таганроге должен быть такой сити-менеджер и такая команда, которые способны принимать самостоятельные решения, бороться за них и отстаивать перед областью.

«Но этого не происходит. Сейчас мы наблюдаем, как городом, фактически, занимается Валентина Ивановна Матвиенко, а местная администрация не выполняет возложенные на нее обязательства», — делится мнением эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, чем недовольны горожане, собравшие подписи по спасению Таганрога. 

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