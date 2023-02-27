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Posted Сегодня, 18:25

Published Сегодня, 18:25

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

Неймар намекнул, что может остаться в «ПСЖ» на следующий сезон

Сегодня, 18:25
Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» опубликовал фотографии в новой выездной форме своей команды, который выполнен для следующего сезона.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на французские СМИ, опубликовавшие фотографии.

Контракт Неймара с клубом рассчитан до лета 2027 года, однако время от времени возникает информация о том, что то клуб, то сам футболист активно ищут возможности досрочно расторгнуть контракт.

Комплект формы, в котором сфотографировался Неймар, выполнен в сером цвете с вставками красного и синего, как отсылки на цвета государственного флага Франции.

В сезоне-2022/23 Неймар провел за «ПСЖ» 19 матчей, в которых забил 12 голов и стал автором 10 голевых передач.

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