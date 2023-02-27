rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:15

Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 07:05

Updated Сегодня, 07:05

Новые люди помогут одиноким родителям Ростовской области

27 февраля 2023, 06:15
Фото: Новые люди
Они смогут отдать своего ребёнка в детсад вне очереди.

Родители-одиночки вынуждены решать сразу две проблемы: как обеспечить ребёнка и как его воспитать. Законопроект партии "Новые люди" поможет устроить их детей в садик вне очереди, что навсегда закроет вопрос нянек и частных детских садов. Родители смогут вернуться к полноценной работе, а не сидеть на удалёнке. Если законопроект примут, одинокие матери и отцы больше не будут зависеть от крошечных пособий.

"Нужно выходить на работу, а ребёнка отдавать в детсад. В некоторых регионах очередь в детский сад можно ждать и до первого класса – но у одиноких родителей этого времени нет", - подчеркнул лидер партии Алексей Нечаев.

Существующие меры поддержки одиноких родителей, к примеру, пособия, объем которых ниже прожиточного минимума, едва ли позволят решить проблемы семьи. Кроме того, на них могут рассчитывать только матери-одиночки, когда супруг признан умершим или пропавшим без вести, недееспособным или лишенным родительских прав. Однако если женщина растит ребенка одна после развода, она не признаётся матерью-одиночкой и не может претендовать на такие выплаты и иные льготы.

"Чиновники и коллеги по Госдуме думают, как бы устроить демографический взрыв. Все силы предлагают бросить на поддержку многодетных семей и стимулирование рождаемости. Мы это поддерживаем. Но давайте не забывать, что треть семей у нас в стране – неполная", - заявил Алексей Нечаев.

На сегодняшний день, согласно Трудовому кодексу РФ, отпуск с сохранением рабочего места предоставляется родителям до достижения ребенком трёхлетнего возраста. Если после этого одинокий родитель не может устроить его в детский сад, то попадает в сложную жизненную ситуацию, поскольку остается без средств к существованию.

Согласно данным Росстата, в России 4,85 миллионов одиноких матерей и 1,13 миллионов одиноких отцов. Большинство из них не имеют возможности ждать своей очереди в детском саду. Родители вынуждены экстренно решать проблему дальнейшего воспитания ребёнка. Если законопроект примут, матери и отцы-одиночки смогут спокойно работать и обеспечивать детей всем необходимым.

Подпишитесь
В Таганроге остановили сбор подписей под петицией к Путину о спасении города
Сегодня, 07:58
Жители Ростовской области хранили в банках больше триллиона рублей в 2022 году
Сегодня, 07:02
В Ростовской области хотят ввести сертификаты на новорожденных в 30 тысяч рублей
Сегодня, 05:13
В последние дни февраля воздух в Ростовской области прогреется до +18 градусов
Сегодня, 07:59
Климатолог Иошпа объяснил, почему в Ростовской области резко потеплело
Сегодня, 08:22
В Ростове полиция устроила облаву на подростков, скопившихся у ТЦ «Горизонт»
Вчера, 16:28