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Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Под Ростовом разогнавшийся водитель легковушки влетел в припаркованную фуру и погиб

27 февраля 2023, 10:12
Фото: 1MI
Под Ростовом разогнавшийся водитель легковушки влетел в припаркованную фуру и погиб
Водитель легкового авто скончался после столкновения с грузовиком в Аксайском районе, рассказали в ГИБДД России по Ростовской области.

Смертельное ДТП произошло в Аксайском районе ранним утром 27 февраля. 53-летний водитель иномарки Renault Logan превысил скорость движения, однако не справился с управлением и влетел на припаркованный грузовик Iveco. Уточняется, что фура стояла на дороге, нарушая ПДД.

От удара транспортных средств водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью.

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Правоохранительные органы продолжают устанавливать все подробности трагического инцидента.

Ранее экскаватор вылетел с дороги после аварии с грузовиком в Батайске.

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#Виктория Прутковская#Происшествие#Дорога#Происшествия#Транспорт#Дтп#Новости#Ростовская область#Батайск
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