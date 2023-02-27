Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Смертельное ДТП произошло в Аксайском районе ранним утром 27 февраля. 53-летний водитель иномарки Renault Logan превысил скорость движения, однако не справился с управлением и влетел на припаркованный грузовик Iveco. Уточняется, что фура стояла на дороге, нарушая ПДД.
От удара транспортных средств водитель иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью.
Правоохранительные органы продолжают устанавливать все подробности трагического инцидента.
Ранее экскаватор вылетел с дороги после аварии с грузовиком в Батайске.