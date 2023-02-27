Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
В Орловском районе 17-летний парень поссорился с матерью, после чего схватил нож и несколько раз ударил ее. Пострадавшая скончалась от полученных ранений.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства. Также решается вопрос об аресте.
С нападавшим провели допрос, для этого пригласили психолога. Подозреваемый признал вину и рассказал обо всех обстоятельствах убийства.
Ранее в Ростовской области задержали двух мужчин, зарубивших собутыльника топором. Расширенный материал читайте по ссылке.