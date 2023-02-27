rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Подросток убил свою мать в Ростовской области ночью 26 февраля

27 февраля 2023, 11:53
Фото: 1MI
Подросток убил свою мать в Ростовской области ночью 26 февраля
В Ростовской области в ночь на 26 февраля несовершеннолетний убил свою мать, сообщили в УСКР по региону.

В Орловском районе 17-летний парень поссорился с матерью, после чего схватил нож и несколько раз ударил ее. Пострадавшая скончалась от полученных ранений.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, сейчас устанавливаются все обстоятельства. Также решается вопрос об аресте.

С нападавшим провели допрос, для этого пригласили психолога. Подозреваемый признал вину и рассказал обо всех обстоятельствах убийства.

Банде амазонок огласили приговор в Ростове-на-Дону за убийства людей
Узнать подробнее

Ранее в Ростовской области задержали двух мужчин, зарубивших собутыльника топором. Расширенный материал читайте по ссылке. 

Читайте также:
Банде амазонок огласили приговор в Ростове-на-Дону за убийства людейОПГ ростовского застройщика «Вант» Чабанова будут судить за 20 убийствМолодого парня арестовали в Ростовской области за жестокое убийство знакомого
#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Илья Протвинов
Подпишитесь
Полицейский уволил застреленного участкового задним числом в Ростовской области
Сегодня, 09:25
«Дон-Металл» приостановил строительство завода в Каменске-Шахтинском в 2023 году
Сегодня, 09:26
«Недееспособная»: политолог Михайлов высказался о работе администрации Таганрога
Сегодня, 09:23
В Ростове-на-Дону на месте доходного дома построят бизнес-центр за 1 млрд руб
Сегодня, 09:03
В Ростове-на-Дону осудили адвоката, который не захотел помочь осужденному
Сегодня, 08:47
МВД ищет в Ростовской области мать, заставившую дочь чистить зубы водой из унитаза
Сегодня, 08:24