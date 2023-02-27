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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:27

Полицейский уволил застреленного участкового задним числом в Ростовской области

27 февраля 2023, 09:25
Фото: 1MI
Полицейский уволил убитого подчиненного задним числом в Ростовской области
В Ростовской области возбудили уголовное дело из-за увольнения убитого полицейского задним числом, сообщили в УФСБ по региону.

По информации оперативников, врио начальника отдела полиции в Тацинском районе боялся получить наказание от руководства из-за смерти подчиненного. Речь идет об Александре Авдиенко, которого убили 16 декабря 2022 года.

«В результате правоохранитель пошел на служебный подлог и уволили убитого задним числом. Таким образом его близкие остались без права получения выплат на сумму два миллиона рублей», — сказано в сообщении.

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В отношении руководства районного ОМВД возбудили уголовное дело. Максимальное наказание составляет четыре года заключения.

Ранее СМИ писали, что полицейского из карабина застрелили двое его знакомых. Причиной назвали произошедшую между ними ссору.

До этого стало известно, что подозреваемый в расстреле семьи в Новошахтинске пробудет в СИЗО до марта.

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