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Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

Популярные продукты в Ростовской области подорожали в полтора раза за год

27 февраля 2023, 05:34
Фото: 1mi
В России, в том числе Ростовской области, за год стоимость повседневных товаров, по данным СМИ, в разы превысила объявленную Росстатом инфляцию в 12%.

Сравнение проводили в нескольких сетевых магазинах. Заметнее всего подорожала молочная продукция.

По информации «Новых известий», сыр Hochland год назад стоил 260 рублей, сейчас 326 рублей. Маасдам подорожал с 600 до 900 рублей.

Сметана «Искренне ваш» вместо 86 рублей теперь стоит 110 рублей, а «Простоквашино» выросла в цене с 67 рублей до 80 рублей. Заметно подорожали и маринованные огурцы — со 180 до 243 рублей за банку.

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Дороже стало покупать Сайру от «Мореслава». Если год назад она стоила 150 рублей, то теперь обойдется в 180 рублей.

«Шоколад Milka вырос с цене сразу на 40 рублей, шоколад „Россия“ подорожал с 80 до 120 рублей», — пишет издание. Оно уточнило, что популярные у покупателей товары подорожали в полтора раза.

Напомним, что огурцы и другие овощи резко подорожали в Ростове до 800 рублей за 1 кг в феврале.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Продукты#Последние новости Ростова на сегодня
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