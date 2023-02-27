Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Сравнение проводили в нескольких сетевых магазинах. Заметнее всего подорожала молочная продукция.
По информации «Новых известий», сыр Hochland год назад стоил 260 рублей, сейчас 326 рублей. Маасдам подорожал с 600 до 900 рублей.
Сметана «Искренне ваш» вместо 86 рублей теперь стоит 110 рублей, а «Простоквашино» выросла в цене с 67 рублей до 80 рублей. Заметно подорожали и маринованные огурцы — со 180 до 243 рублей за банку.
Дороже стало покупать Сайру от «Мореслава». Если год назад она стоила 150 рублей, то теперь обойдется в 180 рублей.
«Шоколад Milka вырос с цене сразу на 40 рублей, шоколад „Россия“ подорожал с 80 до 120 рублей», — пишет издание. Оно уточнило, что популярные у покупателей товары подорожали в полтора раза.
Напомним, что огурцы и другие овощи резко подорожали в Ростове до 800 рублей за 1 кг в феврале.