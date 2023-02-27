Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
В студию Андрея Малахова пригласили потомственных шаманов Бурятии, которые впервые за 800 лет обратились к духам предков ради их покровительства участникам СВО. Представитель шаманской династии Олег Булатов рассказал, что последний раз этот обряд проводили в 1177 году, поскольку его используют только в самые темные и смутные времена.
Сама церемония прошла в Тугнуйской долине и длилась три дня, во время которых шаманы непрерывно молились. В обряде использовали специальную атрибутику, а гостями церемонии стали потомки Чингисхана, который одержал одну из побед на месте обряда.
Портал StаrHit уточнил, что в настоящий момент шаманам удалось наладить связь с предками, а потому вторая часть обряда должна пройти в Ростове. Шаманы собираются разместиться в трех юртах, где проведут таинство и получат возможность узнать, что готовит для россиян будущее.
Ранее шаманы отправили в зону СВО защитные юрты.