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Published Сегодня, 15:06

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Updated Сегодня, 15:08

Потомки Чингисхана и шаманы обратятся к духам в Ростове ради участников СВО

27 февраля 2023, 15:06
Фото: Deorditsa/cc by sa/wikimedia.org
Потомки Чингисхана и шаманы обратятся к духам в Ростове ради помощи участникам СВО
В Ростове потомственные шаманы собираются провести вторую часть обряда для обращения к духам предков ради покровительства участникам спецоперации, об этом рассказали на канале «Россия 1».

В студию Андрея Малахова пригласили потомственных шаманов Бурятии, которые впервые за 800 лет обратились к духам предков ради их покровительства участникам СВО. Представитель шаманской династии Олег Булатов рассказал, что последний раз этот обряд проводили в 1177 году, поскольку его используют только в самые темные и смутные времена.

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Сама церемония прошла в Тугнуйской долине и длилась три дня, во время которых шаманы непрерывно молились. В обряде использовали специальную атрибутику, а гостями церемонии стали потомки Чингисхана, который одержал одну из побед на месте обряда.

Портал StаrHit уточнил, что в настоящий момент шаманам удалось наладить связь с предками, а потому вторая часть обряда должна пройти в Ростове. Шаманы собираются разместиться в трех юртах, где проведут таинство и получат возможность узнать, что готовит для россиян будущее.

Ранее шаманы отправили в зону СВО защитные юрты.

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