В студию Андрея Малахова пригласили потомственных шаманов Бурятии, которые впервые за 800 лет обратились к духам предков ради их покровительства участникам СВО. Представитель шаманской династии Олег Булатов рассказал, что последний раз этот обряд проводили в 1177 году, поскольку его используют только в самые темные и смутные времена.