rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

Россияне оценили митинг-концерт в «Лужниках»: результаты опроса

27 февраля 2023, 15:05
Фото: 1MI
Согласно результатам опроса, опубликованным Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян знали о митинге-концерте, посвященном Дню защитника Отечества, который прошел 22 февраля 2023 года на центральном стадионе Москвы «Лужники».

78% опрошенных заявили, что были осведомлены о мероприятии.

Основная часть тех, кто знал о концерте, выразила положительные эмоции — 65%. Только 12% проявили негативное отношение к мероприятию, а 11% описали свои эмоции как нейтральные.

На 67% осведомленных о концерте россиян мероприятие произвело положительное впечатление. Отрицательный отзыв о митинге-концерте высказали 12% респондентов, а 21% затруднились ответить на этот вопрос, пишет РИА Новости.

Опрос также выявил, что большинство россиян считают подобные мероприятия значимыми для участников СВО и членов их семей. 79% граждан, осведомленных о прошедшем концерте, считают его важным для участников военной операции, а 76% полагают, что проведение таких мероприятий необходимо. 14% считают мероприятие незначимым, а 16% выступили за то, что его не следовало проводить.

Данный опрос был проведен ВЦИОМ по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).



Подпишитесь
Украина ввела санкции против донских чиновников, а в Ростове появился новый транспорт
Сегодня, 15:14
Потомки Чингисхана и шаманы обратятся к духам в Ростове ради участников СВО
Сегодня, 15:06
70-летний постоялец гостиницы в Таганроге обнаружен повешенным днем 25 февраля
Сегодня, 15:02
Экс-главу Ростовского отделения «Россельхозбанка» Пятигорца осудили за мошенничество
Сегодня, 14:56
Облавы на точки по продажам сигарет устроили в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:38
Десятки жителей в Ростовской области попросили помощи психологов на праздниках
Сегодня, 13:55