Россияне оценили митинг-концерт в «Лужниках»: результаты опроса

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
78% опрошенных заявили, что были осведомлены о мероприятии.
Основная часть тех, кто знал о концерте, выразила положительные эмоции — 65%. Только 12% проявили негативное отношение к мероприятию, а 11% описали свои эмоции как нейтральные.
На 67% осведомленных о концерте россиян мероприятие произвело положительное впечатление. Отрицательный отзыв о митинге-концерте высказали 12% респондентов, а 21% затруднились ответить на этот вопрос, пишет РИА Новости.
Опрос также выявил, что большинство россиян считают подобные мероприятия значимыми для участников СВО и членов их семей. 79% граждан, осведомленных о прошедшем концерте, считают его важным для участников военной операции, а 76% полагают, что проведение таких мероприятий необходимо. 14% считают мероприятие незначимым, а 16% выступили за то, что его не следовало проводить.
Данный опрос был проведен ВЦИОМ по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).