Россияне оценили митинг-концерт в «Лужниках»: результаты опроса

Опрос также выявил, что большинство россиян считают подобные мероприятия значимыми для участников СВО и членов их семей. 79% граждан, осведомленных о прошедшем концерте, считают его важным для участников военной операции, а 76% полагают, что проведение таких мероприятий необходимо. 14% считают мероприятие незначимым, а 16% выступили за то, что его не следовало проводить.