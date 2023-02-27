Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В понедельник, 27 февраля, Светлана Мананкина напомнила, что с 1 марта в Ростовской области вступят в силу некоторые изменения действующего законодательства, касающиеся сферы капремонта, недвижимости, ПДД и транспорта.
В числе этих изменений также упомянули и увеличение налога на жидкость электронных сигарет и нагреваемые табачные стики на 11%. Налог на обычные сигареты вырастет всего на 2%.
Также депутат ЗСРО объявила, что Ростовская область вошла в число федеральных лидеров, заняв второе место по объемам нелегального табака на рынке. Это показатель составил 40%, в то время как в Российской Федерации средний показатель составляет всего 12%.
«Только в нашем регионе потенциальные потери из федерального бюджета, связанные с неуплатой акцизов и НДС на табачную продукцию, превышают 2,2 миллиарда рублей», — сказано в сообщении депутата.
Ранее возможный уход западных табачных компаний с рынка вызвал тревогу у курильщиков.