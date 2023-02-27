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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Ростовская область заняла 2-е место в стране по объему незаконной табачной продукции

27 февраля 2023, 11:54
Фото: 44.мвд.рф
Ростовская область заняла 2-е место в стране по объему незаконной табачной продукции
В Ростовской область объем нелегальной табачной продукции превзошел средние федеральные показатели на 28%, об этом сообщила депутат донского Заксобрания Светлана Мананкина в своем Telegram-канале.

В понедельник, 27 февраля, Светлана Мананкина напомнила, что с 1 марта в Ростовской области вступят в силу некоторые изменения действующего законодательства, касающиеся сферы капремонта, недвижимости, ПДД и транспорта.

В числе этих изменений также упомянули и увеличение налога на жидкость электронных сигарет и нагреваемые табачные стики на 11%. Налог на обычные сигареты вырастет всего на 2%.

До 40% возросла доля контрафактного табака на рынке в Ростовской области
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Также депутат ЗСРО объявила, что Ростовская область вошла в число федеральных лидеров, заняв второе место по объемам нелегального табака на рынке. Это показатель составил 40%, в то время как в Российской Федерации средний показатель составляет всего 12%.

«Только в нашем регионе потенциальные потери из федерального бюджета, связанные с неуплатой акцизов и НДС на табачную продукцию, превышают 2,2 миллиарда рублей», — сказано в сообщении депутата.

Ранее возможный уход западных табачных компаний с рынка вызвал тревогу у курильщиков.

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