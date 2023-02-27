Стоимость покупки долгов россиян заметно сократилась

Специалисты связывают этот тренд с экономической ситуацией, приостановкой наращивания портфелей крупными игроками и мораторием на банкротство. При этом в текущем году уже ожидается рост стоимости долгов. Эксперты называют это положительным прогнозом и для заемщиков, так как коллекторы зачастую предлагают более лояльные условия, чем банки.