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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

Стоимость покупки долгов россиян заметно сократилась

Сегодня, 12:11
Участники долгового рынка РФ сообщили о резком падении банковских портфелей по сделкам цессии и микрофинансовых организаций.

Как передают “Известия”, по сделкам сессии стоимость долгов сократилась на 40%, а МФО — на 45%. В предыдущие годы стоимость долгов россиян, которые выкупали коллекторы, всегда росла.

Специалисты связывают этот тренд с экономической ситуацией, приостановкой наращивания портфелей крупными игроками и мораторием на банкротство. При этом в текущем году уже ожидается рост стоимости долгов. Эксперты называют это положительным прогнозом и для заемщиков, так как коллекторы зачастую предлагают более лояльные условия, чем банки.

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