Стоимость покупки долгов россиян заметно сократилась

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Как передают “Известия”, по сделкам сессии стоимость долгов сократилась на 40%, а МФО — на 45%. В предыдущие годы стоимость долгов россиян, которые выкупали коллекторы, всегда росла.
Специалисты связывают этот тренд с экономической ситуацией, приостановкой наращивания портфелей крупными игроками и мораторием на банкротство. При этом в текущем году уже ожидается рост стоимости долгов. Эксперты называют это положительным прогнозом и для заемщиков, так как коллекторы зачастую предлагают более лояльные условия, чем банки.