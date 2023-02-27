В соцсетях появились сообщения очевидцев, которые заметили велорикши на центральных улицах города. По словам горожан, нетипичное для Ростова транспортное средство заметили на улице Пушкинской, ими уже стали пользоваться пассажиры. При этом сами велорикши передвигаются исключительно по велодорожкам, а стоимость проезда составляет 300 рублей.