Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
В соцсетях появились сообщения очевидцев, которые заметили велорикши на центральных улицах города. По словам горожан, нетипичное для Ростова транспортное средство заметили на улице Пушкинской, ими уже стали пользоваться пассажиры. При этом сами велорикши передвигаются исключительно по велодорожкам, а стоимость проезда составляет 300 рублей.
Пока неизвестно, кто является владельцем этих транспортных средств, и будет ли увеличено количество рикш, доступных для поездок.
Депутаты Госдумы вынесли на обсуждение инициативу о введении сертификатов для новорожденных в Ростовской области и других субъектах Российской Федерации.
В настоящий момент власти уже разработали законопроект о материальной помощи малообеспеченным семьям, которые смогут потратить выделенные 30 тысяч рублей на детские товары.
При этом получателями помощи, согласно данным СМИ, станут семьи, чей доход составляет меньше двух прожиточных минимумов.
Авторы отмечают, что подобная помощь уже давно существует в Москве, где молодые родители могут принять набор «Наше сокровище» или взять вместо него 20 тысяч рублей.
В понедельник, 27 февраля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский включил еще несколько чиновников в санкционные списки.
Так речь идет о заместителях губернатора и министрах Ростовской области Викторе Гончарове, Владимире Окуневе, Игоре Сорокине, а также Вадиме Артемове, Михаиле Корнееве и Артеме Хохлове.
В указе также упомянуты имена Александра Кругликова и Евгения Ковалева, предположительно, речь идет о главах донского управления ветеринарии и Роспотребнадзора.