«Ну, насколько знаю, они выступают за то, чтобы никто не судил и не докапывался к людям, исходя из их внешнего вида, прически и цвета волос, чтобы перестали их давить, гнобить. Они наоборот за то, чтобы не было драк по теме „поясни за шмот"<…> Их поступок — это всего лишь ответная реакция на действия других», — заметила одна из горожанок.