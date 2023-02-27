Posted Сегодня, 19:42
Published Сегодня, 19:42
Modified Сегодня, 19:45
Updated Сегодня, 19:45
Напомним, вечером понедельника, 27 февраля, местные СМИ сообщили о новой сходке представителей молодежных субкультур в Ростове. Благодаря вниманию полиции, драки между детьми удалось избежать, и подростков разогнали по домам.
Однако ростовчан беспокоит странная активность молодежи последние двое суток, которая не может не привлекать внимание общественности. Жители предполагают, что причины этих драк — попытка привлечь к себе внимание взрослых или что-то более серьезное.
«Как же городской молодежи тяжко даются длинные выходные», — заметил местный житель.
«Откуда они резко взялись? Не украинцы* [прим. редакции — комментарий был изменен из-за уничижительного эпитета] ли их тут курируют. Отвлекает от чего-то народ. Резко появились, по всем городам России крупным», — спросили обеспокоенные ростовчане.
«И чего, их с ОМОНом нужно отлавливать? Всегда были молодежные субкультуры. Панки, эмо, готы, ещё кто. Что-то я не помню, чтобы их полицейские ловили», — возмутились горожане.
Однако нашлись и те, кто попытался объяснить мотивы движения «ЧВК Редан».
«Ну, насколько знаю, они выступают за то, чтобы никто не судил и не докапывался к людям, исходя из их внешнего вида, прически и цвета волос, чтобы перестали их давить, гнобить. Они наоборот за то, чтобы не было драк по теме „поясни за шмот"<…> Их поступок — это всего лишь ответная реакция на действия других», — заметила одна из горожанок.