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Published Сегодня, 19:42

Modified Сегодня, 19:45

Updated Сегодня, 19:45

«Украинцы курируют»: ростовчане строят предположения о целях «ЧВК Редан»

27 февраля 2023, 19:42
Фото: соцсети

Ростовчане предположили, что молодежные субкультуры провоцируют украинские спецслужбы

В Ростове жители строят предположения о том, почему второй день подряд «ЧВК Редан», некие «оффники» и другие виды молодежных субкультур собираются для драк у местных ТЦ, комментарии появились в соцсетях.

Напомним, вечером понедельника, 27 февраля, местные СМИ сообщили о новой сходке представителей молодежных субкультур в Ростове. Благодаря вниманию полиции, драки между детьми удалось избежать, и подростков разогнали по домам.

Однако ростовчан беспокоит странная активность молодежи последние двое суток, которая не может не привлекать внимание общественности. Жители предполагают, что причины этих драк — попытка привлечь к себе внимание взрослых или что-то более серьезное.

«Как же городской молодежи тяжко даются длинные выходные», — заметил местный житель.

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«Откуда они резко взялись? Не украинцы* [прим. редакции — комментарий был изменен из-за уничижительного эпитета] ли их тут курируют. Отвлекает от чего-то народ. Резко появились, по всем городам России крупным», — спросили обеспокоенные ростовчане.

«И чего, их с ОМОНом нужно отлавливать? Всегда были молодежные субкультуры. Панки, эмо, готы, ещё кто. Что-то я не помню, чтобы их полицейские ловили», — возмутились горожане.

Однако нашлись и те, кто попытался объяснить мотивы движения «ЧВК Редан».

«Ну, насколько знаю, они выступают за то, чтобы никто не судил и не докапывался к людям, исходя из их внешнего вида, прически и цвета волос, чтобы перестали их давить, гнобить. Они наоборот за то, чтобы не было драк по теме „поясни за шмот"<…> Их поступок — это всего лишь ответная реакция на действия других», — заметила одна из горожанок.

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