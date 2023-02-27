Урбанистов начнут готовить в ДГТУ

Заведующий кафедрой «Градостроительство и проектирование зданий» вуза Александра Воробьева рассказала, что потребность в новой программе появилась за счет все большего количества требований властей и местных жителей к качеству управленческих решений в сфере пространственного развития городов. По ее словам, в данный момент этими задачами занимаются специалисты-градостроители, отучившиеся по направлению «Архитектура». Однако у них нет достаточно знаний и навыков для полноценной работы.