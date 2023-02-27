Урбанистов начнут готовить в ДГТУ

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Обучение по программе по направлению подготовки 07.03.04 «Градостроительство» начнется с нового учебного года. Она появилась на кафедре «Градостроительство и проектирование зданий».
Студенты получат знания в сфере исследования и проектирования градостроительных объектов различных масштабов и уровней сложности. Так, обучающиеся узнают о схемах расселения, застройки территорий и контроля при работе над проектами.
Обучающиеся научатся использовать все виды современных технологий. Ставку сделали на междисциплинарном подходе к городскому проектированию.
В результате у выпускников появятся уникальные знания в нескольких областях, в том числе гуманитарной, технической и экономической. Кроме того, у них будет опыт практической работы по своей специальности.
Молодые люди смогут найти работу в сфере управления и планирования социально-экономического и пространственного развития населенных пунктов. Выпущенные вузом профессионалы смогут устроиться, как в консалтинговые, дизайнерские и архитектурные проектные организации, так и органы государственной власти.
Заведующий кафедрой «Градостроительство и проектирование зданий» вуза Александра Воробьева рассказала, что потребность в новой программе появилась за счет все большего количества требований властей и местных жителей к качеству управленческих решений в сфере пространственного развития городов. По ее словам, в данный момент этими задачами занимаются специалисты-градостроители, отучившиеся по направлению «Архитектура». Однако у них нет достаточно знаний и навыков для полноценной работы.
Александра Воробьева уточнила, что постоянно увеличивается потребность в специалистах, которые могут решать вопросы устойчивого градостроительного развития. Однако сейчас обучение по этим направлениям проводят только в столице и Санкт-Петербурге.
В ДГТУ выделили несколько конкурентных преимуществ программы. Среди них развитие у обучающихся лидерских качеств и навыков проектного подхода. Кроме того, выпускники смогут работать с различными инструментами управления городом и получат базовые знания основных дисциплин, которые задают главные аспекты развития городов.
Кроме того, у участников будут развиты аналитические навыки. В своей работе они смогут находить проблему и понимать, какие произойдут последствия после изменения городской среды.
Добавим, что партнерами вуза при реализации программы будут компании «Правила проекта», «Зодчий», «Клевер», ГАУ РО «Региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства».