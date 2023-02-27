В форуме «Дальний Восток – зима открытий» участвовали около 800 человек

Замглавы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков рассказал об интересе к Камчатке как к инвестплощадке для развития туристической сферы. Это ключевой итог мероприятия. Он надеется, что все рассматриваемое на форуме реализуют в реальных проектах.