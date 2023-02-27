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Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

В форуме «Дальний Восток – зима открытий» участвовали около 800 человек

27 февраля 2023, 13:22
Фото: pxhere.com
На деловой форум «Дальний Восток – зима открытий» приехали 797 участников из более чем 20 субъектов РФ.

Мероприятие принимал Камчатский край. Форум прошел в рамках зимнего фестиваля «Берингия-2023» и в статусе официальной зимней площадки российского туристического форума «Путешествуй!». Об этом информирует vostokmedia.com.

Организовало событие правительство Камчатского края при поддержке Аппарата полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства экономического развития и Фонда Росконгресс. Медиахолдинг 1MI стал информационным партнером форума.

Свыше 100 специалистов в вопросах туризма, чиновников федерального и регионального уровней, предпринимателей и общественных деятелей стали экспертами на 24 площадках форума. Участники говорили о развитии промышленного, событийного, экспедиционного, научно-популярного, оздоровительного, делового и гастрономического видов путешествий. Помимо этого, речь шла о подготовке кадров в индустрии гостеприимства.

Замглавы министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Павел Волков рассказал об интересе к Камчатке как к инвестплощадке для развития туристической сферы. Это ключевой итог мероприятия. Он надеется, что все рассматриваемое на форуме реализуют в реальных проектах.

На деловом форуме были заключены договоры о взаимодействии по вопросам развития промышленного туризма в Камчатском крае, создания туристской привлекательности этого субъекта РФ. Администрации городов Петропавловска-Камчатского и Норильска заключили соглашение об обмене технологиями и совместном развитии интересных проектов.

Глава Камчатского края Владимир Солодов поручил составить документ об итогах форума. В нем будут отражены результаты в виде аналитических материалов, которые можно использовать при реализации разных программ.

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